Hoy era la noche más esperada del Festival de Viña del Mar 2020 por la presentación musical de Maroon 5. Sin embargo, su falta de empatía e interacción con el público fue clave para iniciar las críticas en las redes sociales. “Idea mía o están medio fomes” y “Más ánimo tengo yo un dia lunes para ir a la pega que este”, son parte de los comentarios que hicieron los usuarios en Twitter, con divertidos memes que marcaron la jornada anglo del certamen.

De inicio a fin, la banda californiana cantó un repertorio de más de 15 temas, en los que figuraron “Was Always You”, “This Love” y “Jagger”, todos parte de la gira internacional que la banda se encuentra realizando.

Recordemos que Maroon 5 subió al escenario de la Quinta Vergara con un retraso de 30 minutos y, durante su interpretación, pidió a la organización no ser interrumpido por los animadores del evento ya que se enfocarían solo en interpretar sus singles.

Acá algunos memes:

Mi familia escuchandome cantar los temazos de #Maroon5 con mi inglés chanta: #Viña2020 pic.twitter.com/0YnmBeNB86 — xupalo psu de mate (@soa_paulasa) February 28, 2020

Puta mas animo tengo yo un dia lunes pa ir a la pega que este wn #Maroon5 #viña2020 pic.twitter.com/HnsFju2A3Z — De amores perros. (@alienknow) February 28, 2020

yo esperando durante toda la semana ver a Maroon 5 / ahora que lo veo #Viña2020 pic.twitter.com/n9aP6zkYux — catalina (@tayswiftclub) February 28, 2020

¿Idea mía o están medio fomes #Maroon5 ? Como si les hubieran bajado las revoluciones a sus cancionezzz... #Viña2020 pic.twitter.com/CxvX3D5ugS — Bárbara Briceño (@barbarabricenok) February 28, 2020

No hay tanto ánimo ahí, está medio fomeque la cosa #Maroon5 #VINA2020 espero que mejore la cosa pic.twitter.com/Ux32DQ2SF8 — Johana Contreras (@Jovy1982) February 28, 2020

Que se suba la mina de las 10000 imitaciones, seguro le pone más corazón que este sin sangre #Vina2020 pic.twitter.com/jJuYVGekJN — Robert Camberes ツ (@RCamberes) February 28, 2020

