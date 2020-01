WhatsApp: Revelan la llegada de nuevos stickers animados

WhatsApp es la aplicación de mensajería más grande del mundo y uno de sus mayores atractivos es que cada mes entrega nuevas herramientas a los usuarios.

Nuevas funciones y herramientas suelen ser reveladas en foros de tecnología o versiones beta de la aplicación, logrando así revelar los planes de la compañía de Mark Zuckerberg para el futuro.

Y las próximas modificaciones para las versiones beta de la plataforma, que han sido revelada de manera anticipada, agregarán nuevos stickers animados.

Según anunciaron desde WABetainfo, página que habitualmente filtra las últimas novedades de WhatsApp, los servidores de la aplicación han recibido una actualización.

All Stickers Packs received a server side update from WhatsApp!

Open WhatsApp > Chat > Stickers button > Plus icon and you see "UPDATE" for all packs you have previously downloaded.



Reasons of the update are actually unknown. Maybe some improvements. pic.twitter.com/h2k1oPsyOP — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 16, 2020

Los stickers animados de WhatsApp son una de las funciones más reclamadas por los usuarios, principalmente ya que la eterna competencia del servicio de mensajería, Telegram, lleva años permitiendo su uso e incluso ha habilitado los creados por los propios usuarios.

Pese a que los cambios en los servidores permiten especular de que la compañía prepara las nuevas calcomanías para un lanzamiento inminente, cabe recordar que desde abril de 2019 se ha filtrado su existencia sin que WhatsApp haya tomado medidas concretas para implementarlos.