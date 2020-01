Quédate con quien te mire así: Brad Pitt observando a Jennifer Aniston durante los SAG se vuelve viral

Jennifer Aniston se quedó con el galardón a mejor actriz en una serie dramática durante los Premios SAG 2020, lo que se convirtió en su primer triunfo en más de 20 años.

Aniston recibió su premio y aprovechó de agradecerle a su amiga, co-estrella y productora ejecutiva de The Morning Show, Reese Witherspoon, y también aprovechó para dedicarle palabras a su amigo Adam Sandler por su papel en Uncut Gems que no fue nominado a los Oscar. "Adam Sandler, tu actuación es extraordinaria y tu magia es real, amigo", dijo.

Pero hubo alguien que observó de cerca las palabras de la actriz: Nada menos que su expareja Brad Pitt. Según un video que registraron varios medios, Pitt estuvo tras el escenario viendo del discurso de Aniston.

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z