En su Cuenta Pública 2025: BancoEstado destacó el impacto de CuentaRUT y sus avances en vivienda, inclusión y sostenibilidad

En el marco de su Cuenta Pública 2025, BancoEstado destacó el impacto que ha tenido CuentaRUT a dos décadas de su creación. El producto, que nació con el objetivo de facilitar el acceso al sistema financiero, hoy alcanza a 15,5 millones de usuarios, cifra que representa cerca del 90% de la población chilena mayor de 12 años.

Actualmente, más de la mitad de los pagos con tarjeta de débito en el país se realizan a través de esta cuenta, consolidando su presencia en la vida cotidiana de millones de personas.

Ante esto, el presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, destacó "somos el principal facilitador de los pagos domésticos. Más de la mitad de las veces que un chileno paga con tarjeta, lo hace a través de nuestra CuentaRUT".

La entidad también resaltó los avances tecnológicos vinculados a la evolución de CuentaRUT. Entre ellos destaca la creación de Rutpay, una aplicación que ya suma más de 1,7 millones de usuarios y que permite realizar pagos inmediatos tanto en grandes comercios como en pequeños negocios.

En paralelo, BancoEstado ha impulsado el uso de pagos digitales en el transporte público mediante sistemas QR. Esta tecnología ya supera el millón de usuarios en la Región Metropolitana y se ha extendido a los servicios ferroviarios de Valparaíso y Biobío, extendiendo este estándar tecnológico a los buses de Chillán, Rancagua, Temuco, Punta Arenas, Copiapó, Colina y Melipilla.

Impulso a la vivienda

Entre los hitos de 2025, BancoEstado informó que recuperó el liderazgo en el mercado hipotecario tras 15 años, alcanzando cerca de un 20% de participación. Durante ese año, la entidad colocó más de UF 60 millones en créditos hipotecarios, lo que representa un crecimiento real de 65% en comparación con 2022.

Esta actividad permitió beneficiar a más de 31.500 familias durante 2025. En los últimos tres años, el banco ha contribuido a financiar más de 100 mil viviendas, concentrando poco más del 30% de las operaciones hipotecarias del sistema.

En paralelo, mediante instrumentos como el Fondo de Garantía Estatal para la Vivienda (FOGAES) y el Subsidio a la Tasa, BancoEstado procesó el 43% de las solicitudes del sistema. A través de estos mecanismos, más de 6.500 familias concretaron la compra de su vivienda, con un financiamiento que superó las UF 13,3 millones.

La institución también informó la implementación de Casaverso (www.casaverso.cl), una plataforma que utiliza inteligencia artificial para apoyar a las personas en la búsqueda de vivienda y en la evaluación de alternativas de financiamiento.

Resultados 2025

En materia de resultados financieros, BancoEstado reportó utilidades superiores a los US$1.100 millones antes de impuestos en 2025. Entre 2022 y 2025, las utilidades antes de impuestos acumularon más de US$5.500 millones.

En tanto, el aporte al Fisco durante 2025 alcanzó $749 mil millones, equivalente a aproximadamente US$820 millones. Considerando impuestos y distribución de utilidades, el traspaso total de recursos al Estado entre 2022 y 2025 llegó a $3.973 mil millones, equivalentes a cerca de US$4.400 millones.