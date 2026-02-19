Desde Clichy: L'Oréal Paris abrió las puertas de su laboratorio y adelantó sus próximos lanzamientos

El jueves 12 de febrero, Vivianne Dietz, Isabel Calvo y Angélica Figueroa representaron a Chile en una visita exclusiva al centro de investigación y laboratorios que L'Oréal Paris mantiene en Clichy, Francia. Las invitadas participaron de una experiencia de inmersión científica organizada por la marca para dar a conocer el desarrollo de sus innovaciones proyectadas para 2026.

Durante la jornada, las asistentes recorrieron las instalaciones junto a equipos de investigadores y especialistas, presenciando demostraciones en tiempo real sobre pruebas de eficacia, procesos de formulación y estándares de validación científica que respaldan los próximos lanzamientos que llegarán al mercado chileno.

"En L’Oréal Paris, nuestra sede en Clichy es el motor de nuestra visión. Abrir estas puertas nos permite compartir el orgullo de nuestra herencia científica y la ética que guía cada uno de nuestros descubrimientos", señalaron voceros de la marca durante el evento.

En la visita se presentaron dos desarrollos destacados. El primero fue Elvive Collagen Lifter, una línea capilar orientada a aportar volumen y cuerpo al cabello fino gracias a su formulación con colágeno. El segundo corresponde a la nueva rutina Revitalift Laser, que combina péptidos, ácido hialurónico y vitamina C. Según informó la compañía, su contorno de ojos promete reducir visiblemente las bolsas en 15 minutos.