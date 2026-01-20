SII anuncia medidas para apoyar a los damnificados por incendios forestales en Ñuble y Biobío

20 en. 2026 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció un listado de medidas para ir en ayuda de los damnificados por los incendios forestales que afectan desde el fin de semana pasado a los habitantes de las regiones de Ñuble y Biobío.

El organismo señaló que son medidas tributarias que tienen como objetivo aliviar el bolsillo de quienes están hoy en día enfocados en la reconstrucción de sus casas. Esto también irá en beneficio de las empresas que hayan resultado afectadas.

Medidas de alivio tributario

El servicio destacó que habrá una condonación de multas e intereses para los contribuyentes afectados por la catástrofe y que no puedan pagar sus obligaciones tributarias en el plazo legal.

En esta línea, las comunas beneficiadas son las siguientes:

Ñuble

El Carmen

Quillón

Coelemu

San Ignacio

Pinto

San Fabián

Coihueco

San Nicolás

Ranquil

Biobío

Laja

Florida

Concepción

Penco

Tomé

Coronel

Santa Juana

La iniciativa se aplicará de manera automática, aunque antes los contribuyentes deben enviar una declaración en la página web (pincha aquí), plazo que no puede exceder del 28 de febrero de 2026.

¿Qué pasa con las donaciones?

El servicio puntualizó en la entrega de donaciones, considerando que normalmente se aplica un límite, lo que en esta oportunidad no rige, al tratarse de una emergencia.

"Las donaciones no requieren de autorización o aceptación previa y tampoco se aplica el límite de las 250 Unidades Tributarias Mensuales cuando se trata de donaciones en especie o dinero en situaciones de emergencia o calamidad pública ni respecto de bienes sujetos a próximo deterioro o descomposición", agregó.

Por último, el organismo anunció la aplicación de un "procedimiento especial" para que los contribuyentes, en un plazo de hasta seis meses, informen la pérdida de existencias en el inventario, lo que se debe hacer en la unidad del SII que corresponde a su domicilio.

