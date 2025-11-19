Confirman expulsión de 69 extranjeros hacia Perú y Colombia: Algunos tenían condenas por homicidio, violación y robo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La Policía de Investigaciones (PDI) informó sobre un nuevo grupo de 69 extranjeros expulsados de Chile. El procedimiento fue coordinado con el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y se concretó el pasado domingo en un vuelo chárter, con Colombia y Perú como destinos.
De acuerdo a la institución policial, la materialización de estos vuelos tienen por objetivo dar cumplimiento a la legislación migratoria vigente y reforzar la seguridad del país, priorizando la expulsión de personas que han cometido delitos o cuentan con antecedentes policiales o penales.
Homicidio, violación y robo, entre los delitos
"Desde que asumió el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, hemos expulsado a más de cuatro mil personas extranjeras en 22° vuelos chárter y cientos de vuelos comerciales", indicó el Director Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.Ir a la siguiente nota
"Posterior a la entrada en vigencia de la ley 21.325, el Gobierno ha logrado fortalecer la normativa migratoria para hacer más eficientes los procedimientos que nos permitan, efectivamente, expulsar de nuestro país a aquellas personas extranjeras que cometen delitos", agregó la autoridad.
Asimismo, manifestó que el trabajo coordinado con las policías para aumentar la capacidad tecnológica y de fiscalización "ha sido clave y nos ha permitido avanzar en la normalización del flujo de expulsiones previo al cambio normativo".
Por su parte, la prefecto Polly Ureta Aburto, Jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, explicó que las personas expulsadas, 49 de nacionalidad colombiana y 20 de nacionalidad peruana, "registraban expulsiones vigentes tanto judiciales como administrativas".
En concreto, los delitos que algunos tenían a su haber eran homicidio, violación, robo, contrabando, infracción a la ley de drogas, ley de armas, entre otros.
