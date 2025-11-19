Confirman expulsión de 69 extranjeros hacia Perú y Colombia: Algunos tenían condenas por homicidio, violación y robo

19 nov. 2025 - 13:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) informó sobre un nuevo grupo de 69 extranjeros expulsados de Chile. El procedimiento fue coordinado con el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y se concretó el pasado domingo en un vuelo chárter, con Colombia y Perú como destinos.

De acuerdo a la institución policial, la materialización de estos vuelos tienen por objetivo dar cumplimiento a la legislación migratoria vigente y reforzar la seguridad del país, priorizando la expulsión de personas que han cometido delitos o cuentan con antecedentes policiales o penales.

Homicidio, violación y robo, entre los delitos

"Desde que asumió el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, hemos expulsado a más de cuatro mil personas extranjeras en 22° vuelos chárter y cientos de vuelos comerciales", indicó el Director Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.

"Posterior a la entrada en vigencia de la ley 21.325, el Gobierno ha logrado fortalecer la normativa migratoria para hacer más eficientes los procedimientos que nos permitan, efectivamente, expulsar de nuestro país a aquellas personas extranjeras que cometen delitos", agregó la autoridad.

Asimismo, manifestó que el trabajo coordinado con las policías para aumentar la capacidad tecnológica y de fiscalización "ha sido clave y nos ha permitido avanzar en la normalización del flujo de expulsiones previo al cambio normativo".

Por su parte, la prefecto Polly Ureta Aburto, Jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, explicó que las personas expulsadas, 49 de nacionalidad colombiana y 20 de nacionalidad peruana, "registraban expulsiones vigentes tanto judiciales como administrativas".

En concreto, los delitos que algunos tenían a su haber eran homicidio, violación, robo, contrabando, infracción a la ley de drogas, ley de armas, entre otros.