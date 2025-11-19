Pareja sufrió violento portonazo en Renca: Los amenazaron con armas de fuego y uno de ellos fue golpeado en la cabeza

19 nov. 2025 - 07:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una pareja fue víctima de un violenta portonazo la noche del martes en la comuna de Renca, Región Metropolitana, tras ser abordados por delincuentes que buscaban robarle el vehículo.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió a eso de las 22:15 horas en calle La Punta, mientras la conductora y su acompañante permanecían estacionados cerca de su domicilio.

De pronto, llegó automóvil azul y de él se bajaron tres individuos con armas de fuego. De inmediato comenzaron a intimidar a las víctimas e incluso una de ellas fue golpeada con el arma.

Una de las víctimas resultó con lesiones leves

"Una pareja chilena se disponía a estacionar su vehículo en las inmediaciones de su domicilio, momento en el cual son sorpresivamente interceptados por tres individuos que descienden desde un vehículo desconocido", informó el teniente Patricio Altamirano, de la Prefectura Santiago Occidente.

"Estos sujetos, utilizando armas tipo pistola, intimidan a la víctima y a su acompañante, logrando sustraer el vehículo y diversas pertenencias para luego huir en dirección a Camino Lo Boza", agregó el uniformado.

La autoridad aclaró que, pese la violencia con la que actuó la banda, la conductora no resultó con lesiones, sin embargo, "su acompañante presentó una lesión leve en la cabeza".

Posteriormente, ambos afectados se trasladaron hasta la subcomisaría Los Velásquez para registrar la denuncia. Allí "se efectuó el encargo del vehículo a nivel nacional y se iniciaron las diligencias para la búsqueda de los responsables".