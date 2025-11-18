Defensa de Trinidad Cruz-Coke insiste en que autores del triple homicidio "no están identificados" y solicita protección policial

18 nov. 2025 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

El triple homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus hijos mellizos de 17 años, encontrados sin vida el pasado 18 de octubre en su casa de la comuna de La Reina, Región Metropolitana, sigue sumando nuevas aristas.

Jorge Ugalde, principal sospechoso —cuñado de Cruz-Coke y tío político de los adolescentes— fue enviado a prisión preventiva hace dos semanas. Tras eso, las miradas comenzaron a apuntar hacia Trinidad Cruz-Coke, su esposa y hermana del fotógrafo asesinado, imputada en la causa.

Su abogado defensor, Marcelo Castillo Sánchez, emitió un comunicado durante este martes, asegurando que las hipótesis que maneja la Fiscalía estarían lejos de ser ciertas. Según expuso, Ugalde sería inocente y el o los verdaderos autores seguirían libres.

¿Qué dijo el abogado defensor de Trinidad Cruz-Coke?

En el texto, Castillo señaló que "atendida las lamentables circunstancias en que se provocó la muerte de su hermano don Eduardo Cruz-Coke y de sus sobrinos, esta defensa solicitó el día de ayer (lunes) al Fiscal a cargo de la investigación, Sr. Francisco Lanas, que se otorgara protección policial a doña Trinidad Cruz-Coke en su domicilio".

Lo anterior, "con el objeto de prevenir amenazas o atentados en contra de su vida o integridad física. Ello, en concordancia con la teoría del caso de esta defensa, en orden a que el o los autores del crimen aún no están identificados", agregó.

En ese sentido, el abogado afirmó que "a este minuto no sabemos que el Sr. Fiscal Lanas haya decretado alguna medida de protección policial a favor de doña Trinidad Cruz-Coke", y añadió que "doña Trinidad Cruz-Coke y su familia están convencidos de la inocencia de la única persona que ha sido formalizada en la causa", refiriéndose a Jorge Ugalde.

El defensor sostuvo que "doña Trinidad Cruz-Coke y su familia ejercerán las acciones judiciales correspondientes cuando se determine de manera fehaciente la identidad del o los autores de esos luctuosos hechos".