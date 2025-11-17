Su esposa lo delató: Despiden a hombre que llevaba más de 20 años en un empresa en Francia por tener segundo trabajo

17 nov. 2025 - 16:45 hrs.

Hay cosas que son difíciles de entender. Y una de ellas podría ser el caso de un trabajador que fue despedido, a pesar de llevar 20 años de antigüedad, tras ser denunciado por su propia esposa, quien lo acusó de haber trabajado para otra empresa mientras se encontraba con licencia médica por depresión.

La mujer echó al agua a su marido tras enviar una carta donde afirmaba que el trabajador fingía estar enfermo y que "simplemente se aprovechaba de la empresa para alcanzar sus objetivos económicos, según lo que consigna el portal Noticias Trabajo.

El hombre se desempeñaba en una gran empresa pública del sector eléctrico en Francia. Luego de realizar un expediente disciplinario, el trabajador fue citado en agosto de 2016 y tres meses más tarde fue apartado de la empresa bajo la razón de "jubilación obligatoria", aunque según un abogado laborista en realidad se trata de un despido disciplinario por falta grave.

Pidió indemnización

El trabajador acudió a la justicia pidiendo una indemnización de más de 140.000 euros, asegurando que su segundo trabajo no había causado perjuicio y que actuó sin mala fe.

Sin embargo, los tribunales dirimieron que los hechos estaban probados y que la conducta iba en contra de lo establecido en el reglamento que rige al personal público.

Fue en junio de 2025 que el Tribunal de Casación ratificó la sentencia, rechazando el recurso interpuesto por el trabajador, argumentando que en el marco normativo que se aplica a estas empresas públicas, la falta grave se configura automáticamente, aunque no haya perjuicio económico.

