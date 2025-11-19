Retiran cerca de 80 toldos azules en Barrio Meiggs: Ambulantes encendieron barricadas para evitar la acción de Carabineros

19 nov. 2025 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo operativo policial se llevó a cabo la madrugada de este miércoles en barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, con el fin de retirar toldos azules y despejar calles ocupadas por el comercio ambulante.

Durante el procedimiento, personas que se oponían al trabajo de Carabineros encendieron barricadas, lo que obligó a la presencia de la unidad de Control de Orden Público (COP) en el lugar.

Se retiraron cerca de 80 toldos azules

El teniente Coronel Pablo Hernández Romero, jefe operativo nocturno de la Zona Metropolitana, explicó que a eso de las 01:00 horas se inició el operativo en la intersección de calle Sazié con Exposición.

La autoridad agregó que, en ese contexto, "un grupo de individuos con el fin de evitar el accionar policial encienden barricadas y obstaculizan la vía".

A raíz de estos incidentes concurrió personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros. "Se logró un despeje de aproximadamente 80 toldos azules que estaban instalados", comentó.

Hernández añadió que, debido a la presencial policial, muchos comerciales ambulantes prefirieron retirar sus toldos por su propia cuenta. "El manejo fue de manera estratégica, no hubo detenidos", precisó.

Finalmente, comunicó "si nos permite la ocasión, vamos a mantener personal de forma permanente" con el objetivo de resguardar el orden público de la zona.