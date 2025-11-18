Cae el "acosador de la máscara verde": Detienen a menor de 15 años acusado de abuso sexual en la vía pública de Antofagasta

18 nov. 2025 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Regional de Antofagasta lograron la detención de un adolescente de 15 años que tenía atemorizada a la comunidad, tras ser sindicado como responsable de una agresión de carácter sexual cometida en la vía pública de la ciudad norteña.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, el menor de edad actuaba con el rostro cubierto por una máscara verde y solía ser visto merodeando cerca de colegios. Tras su arresto, fue formalizado este martes por el delito de abuso sexual con fuerza.

Usaba una máscara verde y solía frecuentar colegios

Tras recibir la denuncia de la víctima, el Ministerio Público instruyó a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) Antofagasta de la PDI para que se hiciera cargo de las diligencias. Así, los detectives realizaron empadronamientos, entrevistas y revisión de cámaras de seguridad.

Con los peritajes se logró "identificar y detener a un adolescente de 15 años de edad como presunto autor de un delito de abuso sexual con fuerza cometido a inicios del mes de noviembre en el sector norte en la ciudad de Antofagasta", informó el fiscal regional Juan Castro Bekios.

"La presencia del imputado había generado alarma en la comunidad, pues según las denuncias recibidas solía frecuentar las inmediaciones de distintos colegios, siempre portando una llamativa máscara verde sobre su rostro, la que empleaba para no ser reconocido", agregó.

Detenido fue formalizado

Este martes se llevó a cabo su formalización por el delito de abuso sexual con fuerza. En la audiencia, el Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la medida cautelar de sujeción a la vigilancia del Servicio de Reinserción Social Juvenil.

En la ocasión, el tribunal también le ordenó la prohibición de acercarse a la víctima y el establecimiento educacional en donde estudia. En cuanto al plazo de investigación, se fijaron 80 días para su desarrollo.