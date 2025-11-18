Niño fue apuñalado mientras paseaba a su mascota: Condenan a delincuentes por violento robo a menor de 13 años en Iquique

18 nov. 2025 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

A penas de 7 y 6 años de presidio fueron condenados dos delincuentes por su participación en un robo con violencia en contra de un niño de solo 13 años de edad en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá, a quien intentaron sustraerle su teléfono celular mientras paseaba a su mascota.

El hecho ocurrió el 5 de octubre del año 2024 a plena luz del día, en calle Playa El Águila, mientras el menor de edad paseaba a su perro. En ese momento uno de los asaltantes se bajó de un vehículo para robarle el aparato. Como la víctima se opuso, lo apuñaló por la espalda.

Niño fue apuñalado por delincuentes

En el juicio oral se acreditó que a eso de las 13:15 horas de ese día, los condenados Freddy Añez Rojas, boliviano, y Alan Maldonado Maldonado, chileno, llegaron a bordo de un vehículo conducido por el connacional hasta el punto en donde se encontraba el niño.

Añez Rojas descendió del automóvil y abordó a la víctima por la espalda, rodeándole el pecho con un brazo y exigiéndole en voz alta la entrega de su celular. Sin embargo, el menor opuso resistencia y forcejeó con el imputado.

Ante su negativa de soltar el aparato, el ciudadano boliviano, "utilizando un elemento cortopunzante, le propinó diversas heridas en la espalda para intentar apropiarse de su teléfono celular", señaló el fiscal Guillermo Arriaza.

Producto de la resistencia manifestada por el menor y el tiempo transcurrido, Maldonado, desde el interior del vehículo, le indicó a Añez que se retirara, volviendo al vehículo y huyendo ambos del lugar, sin lograr consumar la sustracción del teléfono.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones de carácter clínicamente leves, consistentes en una herida cortante superficial de aproximadamente dos centímetros en la región posterior del tórax, además de varias heridas penetrantes superficiales.

Delincuentes fueron condenados a 7 y 6 años de presidio

El juicio oral se llevó a cabo el pasado 10 de noviembre, instancia en la que se presentó el testimonio del niño, de su padre y de un testigo. También declararon los funcionarios de la Policía de Investigaciones que realizaron los peritajes y que lograron identificar y detener a los imputados.

Tras la investigación "se logró determinar la participación de los dos sujetos, quienes durante la audiencia del juicio oral no solo prestaron su declaración, sino que también fueron reconocidos por parte del afectado y también sindicados por otros medios de prueba como los autores de este ilícito", indicó el fiscal Arriaza.

Finalmente, el lunes se dio lectura de la sentencia. El tribunal resolvió condenar a Freddy Añez Rojas -quien tiene condenas previas por otros delitos- a la pena de 7 años de presidio, y a Alan Maldonado Maldonado a 6 años de presidio, como autores del delito de robo con violencia.