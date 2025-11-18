Surge arista económica en desaparición de concejala de Villa Alegre: Apuntan a préstamo que le hizo a administrador municipal

18 nov. 2025 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

A casi cinco meses de la desaparición de la concejala de Villa Alegre María Ignacia González, ocurrida en la madrugada del 15 de junio cuando regresaba a su hogar en su vehículo, una nueva arista ha surgido en la investigación.

Esta línea de indagatoria se centra en las finanzas de la autoridad comunal y en una serie de préstamos de que ella realizaba. En medio de las diligencias, la figura del administrador municipal Rodrigo Cancino ha emergido como un testimonio clave que ha generado un fuerte cruce de acusaciones con las hijas de la concejala.

La arista económica y los préstamos de la concejala

Según pudo conocer Mucho Gusto, la concejala González mantenía la costumbre de prestar dinero a personas que ayudaba económicamente. Esta actividad se sustentaba, en parte, en la gran cantidad de dólares que manejaba, producto de un negocio personal que la llevaba a viajar a Tacna para comprar joyas, perfumes y ropa para mujeres, productos que luego vendía.

Se menciona que González también prestaba dinero a algunas personas que eran de la municipalidad, lo que ha generado dudas sobre si estas deudas podría ser un factor de riesgo, perfilando un posible móvil de carácter económico en su desaparición.

Funcionario municipal clave

En una entrevista exclusiva con Mucho Gusto, el administrador municipal Rodrigo Cancino reconoció haber tenido una transacción de dinero con la concejala, quien le facilitó dólares para un viaje al extranjero. De todos modos, desestimó cualquier vinculación con el caso y acusó a las hijas de la concejala de mentir y de especular con su culpabilidad.

"Cuando viajé al extranjero a quien le pedía dólares era a ella y se los devolvía... Les quedé debiendo 100 dólares, porque los cambié a euros, tengo los euros y tengo que cambiarlos a dólares", detalló.

"Que pidan que te desvinculen de tu trabajo, que digan que yo la asesiné, que lo afirmen, es súper complejo", lamentó, añadiendo que "no sé por qué las hijas están mintiendo". En ese contexto, instó a las jóvenes a "pedir más recursos, que haya una labor investigativa más acuciosa", en lugar de estar "dando hipótesis de que este sí, de que este no".

Teoría de suicidio

Además, confirmó que su domicilio fue revisado por funcionarios policiales pocos días después de la desaparición de González.

En su testimonio, recordó que fue una de las hijas, Javiera, quien le planteó la posibilidad de un suicidio y le indicó dónde buscar a su madre. "Dentro de las primeras conversaciones que yo tengo con Javiera, me dice, 'Rodrigo, ¿y si ella atentó contra su vida?'", relató el administrador.

"Yo le digo que no quiero creer en eso. Entonces, me dice que lo único que se le ocurre es que la mamá atentó contra su vida, porque no ha llegado a su casa. Y ahí me dice inmediatamente, vayan al río, pero por Rincón de Lobos Norte", agregó.

La respuesta de las hijas de la concejala

Consultadas por los dichos del administrador, las hijas de la concejala, Javiera y Camila Gallegos, negaron estar mintiendo y le exigieron aclarar a qué mentiras se refería. Javiera Gallegos aseguró que "todo lo que hemos dicho ha sido con fundamento, de acuerdo a lo que hemos leído en las declaraciones y de acuerdo a lo que él mismo nos ha verbalizado".

Camila Gallegos explicó que una de las mentiras aludidas podría ser la información sobre un supuesto encuentro entre su madre y Cancino el mismo día de la desaparición, algo que, según ella, él les confesó en una reunión privada: "Él nos dice esto (que se encontró con la mamá) a nosotras dos en una reunión privada que tuvimos".

Javiera Gallegos también profundizó sobre el préstamo, el cual estimó que pudo haber sido de "1.000 dólares". La hija manifestó su extrañeza por la solicitud de dinero: "Me parece extraño que alguien que tenga el dinero para ir a Italia por 5 días, no tenga dólares. Luego de que desapareció mi mamá, igual me pareció extraño de por qué le pide dólares si allá se ocupan euros".

Acusan inconsistencias en el relato

Las hijas desmintieron haber dicho explícitamente que Cancino asesinó a su madre, pero mantuvieron su postura de que podría tener información relevante debido a las inconsistencias sobre su paradero la noche de la desaparición. "Yo no voy a creer que Rodrigo Cancino estuvo en los lugares que estuvo hasta que me muestren un video en donde aparece él en ese horario en esos lugares", sentenció Javiera Gallegos.

En la misma línea, Camila Gallegos detalló que la versión del administrador ha cambiado: "Primero a nosotros nos dice una cosa, después dice otra", agregando que él en sus declaraciones dijo que estuvo en Constitución, después en una fiesta en Talca y que luego volvió, a pesar de que hay gente que lo habría visto esa noche en Villa Alegre.