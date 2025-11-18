"Habían hecho un forado": Ladrón es sorprendido trepando el techo de fábrica textil en Santiago

18 nov. 2025 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un vecino de calle Lord Cochrane, en pleno Santiago, fue quien primero advirtió la presencia de un ladrón encaramándose hasta el techo de una fábrica textil durante la madrugada de este martes.

Eran cerca de las 02:30 horas cuando la figura sospechosa comenzó a moverse por la techumbre, lo que llevó a alertar rápidamente a las autoridades.

Ingreso por el techo y aviso de cámaras

Según consignó BiobíoChile, el dueño del recinto relató que, el individuo llegó hasta la parte superior del local comercial y abrió un forado en la techumbre para saltar al interior.

Desde el sistema de cámaras de seguridad, el locatario también pudo ver el momento en que el desconocido ingresaba a la fábrica, por lo que dio aviso de inmediato al equipo municipal de seguridad.

Operativo en el interior de la fábrica

Al lugar llegaron funcionarios municipales que entraron junto al propietario para verificar lo ocurrido. Fue dentro de las instalaciones donde se produjo un forcejeo con el intruso, mientras intentaban retenerlo hasta la llegada de Carabineros.

"Cuando entramos nos percatamos que habían hecho un forado en el techo. Mientras estábamos revisando la fábrica, la gente de seguridad ciudadana se topó de frente con el ladrón", contó Sebastián, dueño del local.

Lesionados y detención

Durante el procedimiento, uno de los trabajadores de la seguridad municipal resultó lesionado tras recibir un golpe en medio del forcejeo. Finalmente, Carabineros tomó el control de la situación y concretó la detención del responsable.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el autor del ingreso corresponde a un ciudadano chileno adulto, conocido en el sector y dedicado al comercio sexual. Además, mantiene múltiples detenciones previas por delitos de similar connotación.

Tras la detención, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia en la que será formalizado durante las próximas horas mientras continúan las diligencias del caso.