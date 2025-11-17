Emergencia en Torres del Paine deja un fallecido y mantiene activa la búsqueda de una turista extraviada

17 nov. 2025 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos un fallecido dejó una emergencia en el Parque Nacional Torres del Paine, región de Magallanes, durante la tarde de este lunes. La tragedia fue confirmada por la Delegación Presidencial, la cual alerto además sobre el extravío de una turista británica.

La víctima fatal fue identificada como un ciudadano mexicano, mientras que otra turista de origen coreano permanece en estado crítico a raíz de la emergencia ocurrida en un circuito de trekking.

El hecho se conoció luego de que se reportara el hallazgo de un cadáver, una persona afectada por hipotermia y la ausencia de una integrante del grupo. Sin embargo, no se ha establecido si los afectados estaban juntos.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades, las condiciones climáticas extremas presentes en la zona complicaron las labores de rescate. El sector cercano al Paso John Gardner presentó baja visibilidad y fuertes ráfagas de viento, lo que afectó el desplazamiento del personal que trabaja en la emergencia.

El Delegado Provincial Guillermo Ruiz indicó que "a primera hora de este martes se retomarán las acciones" por parte de equipos especializados, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de la turista británica extraviada y en la evaluación del estado de quienes permanecen en resguardo.

Paralelamente, se informó que se está evaluando el cierre del Parque Nacional Torres del Paine durante la jornada del miércoles, con el fin de facilitar los operativos de búsqueda y evitar nuevos riesgos en el área afectada.

Las labores se concentran en asegurar el sector, asistir a las personas involucradas y reunir los antecedentes necesarios para esclarecer la dinámica de lo ocurrido. Por ahora, no se han entregado detalles adicionales sobre las identidades o las circunstancias previas al incidente.

Todo sobre Policial