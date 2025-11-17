Mujer de 80 años fue atacada por su propio hijo: La habría intentado asesinar en La Serena

17 nov. 2025 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando diligencias en La Serena producto de un parricidio frustrado ocurrido durante la jornada de este domingo en la Región de Coquimbo.

Según información policial, una mujer de 80 años de edad habría sido atacada por su propio hijo al interior de su domicilio en el sector de La Florida, de la comuna de La Serena.

¿Qué se sabe del parricidio frustrado en La Serena?

El subprefecto José Cáceres, de la BH de La Serena, informó que "se encuentran realizando las primeras diligencias para establecer las circunstancias de un parricidio frustrado, que afectó a una víctima de 80 años, que habría sido agredida con un elemento contundente".

Agregó que la víctima fue hallada por otros familiares en su domicilio, lugar en que se encontraba tendida y herida de gravedad.

La mujer fue trasladada al Hospital de Coquimbo, donde está siendo evaluada por personal de salud, mientras que se desconocen mayores detalles de su estado de salud.

Por otro lado, su hijo, de quien se desconocen antecedentes, se encuentra retenido por la policía mientras se desarrollan las diligencias respectivas en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos y confirmar su responsabilidad en este hecho que fue calificado por las autoridades como parricidio frustrado.

