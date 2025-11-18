Joven muere atacado a balazos al interior de motel en Ovalle

18 nov. 2025 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de 22 años de edad falleció durante la madrugada de este lunes al interior de un motel ubicado en el sector La Chimba, comuna de Ovalle, en la región de Coquimbo. La víctima fue atacada con un arma de fuego por un grupo de desconocidos que irrumpió en la habitación donde hospedaba.

La tragedia activó el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de La Serena, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, a partir de la instrucción entregada por la Fiscalía para concurrir al sitio del suceso por un homicidio con arma de fuego.

En el lugar, los equipos especializados realizaron diligencias orientadas a levantar evidencia balística y revisar el entorno, así como las cámaras de seguridad instaladas en el predio.

De acuerdo con los primeros antecedentes recopilados, un número indeterminado de individuos ingresó a la habitación donde se encontraba la víctima y efectuó múltiples disparos, para luego huir de manera inmediata con rumbo desconocido.

La PDI continúa desarrollando diversas acciones investigativas destinadas a reunir más antecedentes, entre ellas el análisis de los elementos levantados en el sitio del suceso y la toma de declaraciones a personas que pudieran aportar datos relevantes para el caso.

Hasta el momento, no se han establecido los motivos del ataque, y las diligencias permanecen en curso con el propósito de avanzar en la identificación de los autores del crimen y precisar la dinámica completa de lo ocurrido.

