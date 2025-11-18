Mujer es asesinada por su pareja tras discusión en Santiago: La víctima se defendió y su agresor quedó en riesgo vital

18 nov. 2025 - 06:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un hecho que está siendo indagado por personal de Carabineros quedó al descubierto durante la madrugada de este martes en pleno centro de Santiago, en la intersección de calle Victoria con Lord Cochrane, Región Metropolitana.

De acuerdo con los primeros antecedentes, se trata de un femicidio consumado ocurrido alrededor de las 03:40 horas.

La alerta de vecinos

Vecinos del sector alertaron a Carabineros luego de escuchar gritos provenientes del segundo piso de una vivienda. Cuando la policía llegó al lugar, no había personas al interior del domicilio, pero sí encontraron la puerta abierta y vestigios hematológicos que sugerían la presencia de restos sanguíneos.

Con estos antecedentes, personal policial inició consultas en los recintos asistenciales. Minutos después se confirmó que al Hospital San Borja habían ingresado un hombre y una mujer, con lesiones atribuibles a un elemento cortopunzante.

Traslado al hospital y primeras declaraciones

Ambos fueron trasladados hasta el centro asistencial por sus propios hijos. La mujer ingresó sin vida, mientras que el hombre, de 65 años, permanece en estado crítico y en riesgo vital. La víctima fatal es una mujer de 55 años.

Según los primeros antecedentes recabados, uno de los hijos entregó detalles iniciales sobre lo ocurrido al interior del inmueble. De acuerdo con esa información, el hombre habría atacado a la mujer, y ella, en un intento por defenderse, también lo habría lesionado con un arma cortopunzante.

El oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, capitán Sheng Castillo, explicó que “los hijos de la persona lesionada son los que nos entregan esa información, que se habría originado una discusión al interior del inmueble entre el hombre y la mujer... No está determinado cuál habría sido el origen de esta discusión, en la cual ambos se habrían agredido mutuamente”.

Diligencias en desarrollo

Tras confirmarse la muerte de la mujer y las primeras versiones sobre lo ocurrido, el Ministerio Público instruyó las diligencias a personal de OS9 y Labocar. Entre las tareas en curso están el levantamiento de cámaras, empadronamiento de testigos y la búsqueda del arma cortopunzante utilizada en el hecho.

Carabineros mantuvo resguardado el domicilio mientras los equipos especializados realizaban pericias para establecer la dinámica de los hechos y esclarecer lo ocurrido al interior de la vivienda donde residía la pareja.