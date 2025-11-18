Nuevo atentado incendiario deja un camión y una camioneta destruidos en la ruta entre Angol y Collipulli

18 nov. 2025 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo ataque incendiario se registró la mañana de este martes en la región de La Araucanía, luego de que un grupo de encapuchados quemara un camión y una camioneta en el sector Santa Elena de la ruta que une Collipulli con Angol.

Se trata del séptimo hecho de este tipo ocurrido en la macrozona sur durante el mes de noviembre.

Interceptación en la ruta

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el incidente ocurrió alrededor de las 05:50 horas, cuando la Central de Comunicaciones recibió un aviso sobre un camión siniestrado en la ruta 182, a la altura del kilómetro 22.

“El día de hoy, alrededor de las 05:50 horas, se recepcionó un llamado telefónico (…) en la cual una persona señalaba que en la ruta 182, a la altura del kilómetro 22, (…) habría un camión siniestrado”, señaló el coronel Manuel Aravena Rojas, prefecto de la Apertura de Carabineros Malleco.

Relato de la víctima

Al llegar al lugar, el personal policial se entrevistó con el conductor del camión, quien explicó que fue interceptado por dos camionetas mientras transitaba por el sector. “Momentos antes fue interceptado por dos camionetas, descendiendo de una de ellas tres individuos a rostro cubierto con armas largas, los cuales efectuaron disparos para luego intimidarlo y hacerlo descender de su camión”, detalló el coronel Aravena.

“Estos individuos, con líquidos acelerantes, procedieron a prender fuego a la cabina del camión, para luego huir del lugar, previo a prender fuego a una de las camionetas en las cuales se desplazaban”, agregó el prefecto.

Camioneta con encargo vigente

Durante la revisión de los vehículos afectados, se constató que la camioneta incendiada mantenía un encargo vigente por el delito de robo con intimidación. “Cabe señalar que la camioneta siniestrada mantenía un encargo vigente por el delito de robo por intimidación”, indicó Aravena.

Debido al ataque, la ruta quedó temporalmente cortada mientras se realizaban los trabajos de seguridad y se retiraban los vehículos dañados. El tránsito habitual de automóviles se vio interrumpido durante la mañana.

Continuidad de ataques en la zona.

