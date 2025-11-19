Extraditarán a acusado de participar en triple homicidio en Pedro Aguirre Cerda: Hay una niña entre las víctimas

19 nov. 2025 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

En las próximas horas se podría concretar la extradición de un hombre que permanece detenido en Colombia desde hace un año y medio, tras verse involucrado en un triple homicidio en Chile.

Se trata de Luis Alberto Herrera Pájaro, un venezolano de 29 años que luego de una investigación, liderada por el OS9 de Carabineros, fue capturado en el centro de Bucaramanga a fines de abril de 2024.

Al presunto criminal se le imputa haber participado de un enfrentamiento entre bandas rivales la noche del 29 de diciembre de 2023 en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, hecho que dejó a tres personas fallecidas, incluida una niña.

A casi 19 meses de su arresto y tras varias gestiones del Ministerio Público, fuentes de Mega Investiga en Colombia confirmaron que será extraditado a Chile entre la tarde de este miércoles y la jornada del jueves.

Crimen ocurrió vísperas de Año Nuevo

Herrera Pájaro fue detenido el viernes 26 de abril en la zona céntrica de Bucaramanga, un estado al norte de Bogotá, Colombia, en un operativo coordinado a nivel internacional entre la Fiscalía ECOH, el OS9 de Carabineros y la Policía Nacional de Colombia.

"Este hombre, de nacionalidad extranjera está relacionado con un violento incidente ocurrido el 29 de diciembre de 2023, en la ciudad de Santiago de Chile", informó en esa oportunidad el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante encargado de la Policía de Bucaramanga.

"Los hechos que llevaron a la captura de este individuo tuvieron lugar durante un enfrentamiento armado entre dos grupos o bandas que dejó la muerte de tres personas, incluida una menor de edad, y dejó a tres personas más heridas”, agregó.

El crimen se produjo en medio de la grabación de un clip musical en la Población La Victoria. De pronto, se produjo una fatal balacera que dejó a una niña de 13 años, de nacionalidad chilena, fallecida, además de dos hombres colombianos, de entre 25 y 30 años.