Femicidio en Chiloé: Detienen a hombre que atacó a su conviviente con arma blanca dentro de un auto

18 nov. 2025 - 22:55 hrs.

Autoridades detuvieron este martes a un hombre acusado de cometer el delito de femicidio contra su conviviente, en la comuna de Castro, en el archipiélago de Chiloé, región de Los Lagos.

El sujeto, de nacionalidad venezolana y en situación migratoria irregular, atacó con un arma blanca a su pareja —también venezolana— dentro de un automóvil.

Por instrucción de la Fiscalía, detectives de la Agrupación de Homicidios Castro y peritos del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran a cargo del caso.

El involucrado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Castro, cuyo magistrado determinó ampliar su detención para recabar mayores antecedentes antes de que sea formalizado.

"Intenta darse a la fuga, logrando ser detenido por Carabineros"

La subprefecto Astrid Lulión, jefe (s) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Castro, señaló que "la víctima, que se trasladaba al interior de un vehículo particular, fue lesionada por el imputado, quien intenta darse a la fuga, logrando ser detenido por Carabineros".

"En tanto, sus acompañantes y testigos del hecho intentan trasladar a la víctima hasta el Hospital de Castro, perdiendo el control del vehículo y quedando este siniestrado en la vía pública", agregó.

Lulión detalló que se constató el fallecimiento de la mujer en el Hospital de Castro, consignando que "a la inspección del cuerpo se establecen lesiones atribuibles a terceras personas, siendo una de estas la que le provocó la muerte".

En lo que va del año, se han registrado 37 femicidios consumados, 262 femicidios frustrados y 56 femicidios tentados, de acuerdo con el sitio web del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).