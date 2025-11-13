Padre de 32 años queda en prisión preventiva por parricidio de su bebé de 3 meses en Hualaihué

13 nov. 2025 - 14:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 32 años quedó en prisión preventiva este jueves, tras ser acusado de cometer el parricidio de su pequeño hijo, un bebé de 3 meses, en la comuna de Hualaihué, en la región de Los Lagos.

El individuo chileno fue formalizado por los delitos de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar y parricidio, considerando que el lactante había sido golpeado en dos oportunidades antes de fallecer.

Fue el propio padre quien llevó a la guagua hasta un centro de salud de la localidad de Hornopirén, recinto en el que debido a la gravedad de su condición, se determinó que fuera trasladado al Hospital de Puerto Montt, donde finalmente perdió la vida.

¿Qué dijeron desde la Fiscalía por el parricidio?

La fiscal Nathalie Yonsson, de la Fiscalía Local de Hualaihué, señaló que el menor tenía "3 meses y 11 días a la fecha de ocurrencia del hecho fatal" y que "en los momentos en que el padre quedaba bajo el cuidado de este lactante, ejercía violencia física".

En ese sentido, consignó que la primera agresión "ocurre en octubre, lo que genera que el lactante quede con lesiones de carácter grave, específicamente fracturas costales. El segundo hecho ocurre el 8 de noviembre en horas de la tarde, en donde este lactante es fuertemente sacudido y sometido a fuerza por parte de su progenitor".

Bebé de 3 meses falleció el lunes por sus graves lesiones

"El lactante fallece por síndrome del niño sacudido, esto le genera múltiples lesiones craneales que le provocan su deceso durante la jornada del 10 de noviembre. Lamentamos esta situación profundamente", agregó.

La persecutora explicó que "se decretó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y que se acreditan los presupuestos, en virtud de los cuales se ha aprobado en sede de garantía (juzgado) el delito de lesiones y el ilícito de parricidio".

"Las diligencias investigativas fueron realizadas y están a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) —de la Policía de Investigaciones (PDI)— y asimismo del Servicio Médico Legal (SML) de Puerto Montt", concluyó.