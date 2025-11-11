Trabajador sufrió amputación de su pie tras accidente laboral a bordo de lancha en centro de cultivo de salmones en Chiloé

11 nov. 2025 - 02:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajador de un centro de cultivo de salmones de Chiloé, sufrió la amputación de una de sus extremidades luego de un accidente laboral ocurrido mientras se encontraba realizando trabajos de recuperación de fondeo a bordo de una lancha.

El hecho ocurrió en el sector de Tenaún, en las cercanías de Dalcahue y según detalló la Gobernación Marítima de Castro, se produjo debido a que, una línea de fondeo de 32 milímetros habría cortado la extremidad.

La víctima es un hombre de 52 años, quien fue llevado de emergencia a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) de Chiloé, donde fue atendido por personal de salud.

De manera preliminar, se cree que el cabo de amarre y el punto de fondeo de la lancha se habrían roto, impactando así en el tobillo del trabajador, motivo por el que los doctores decidieron amputar su pie.

La Dirección del Trabajo de Castro, en conjunto con la Capitanía de Puerto de Quemchi, están liderando la investigación para establecer si hubo responsabilidades en este hecho.

"La fiscalización busca establecer si existieron responsabilidades del empleador directo como de la empresa mandante", declararon desde la dirección regional del trabajo.

