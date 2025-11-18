"Los Mapaches" del Tren de Aragua: Prisión preventiva para integrantes de banda que realizaba secuestros en la RM

18 nov. 2025 - 13:52 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro imputados, todos de nacionalidad extranjera, fueron formalizados este martes por su presunta participación en una serie de secuestros y un homicidio ocurridos en marzo de 2025 en la Región Metropolitana.

Los imputados pertenecen a la banda "Los Mapaches", perteneciente al Tren de Aragua. Todos quedaron en prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 120 días. Se les atribuyen, hasta ahora, seis secuestros, una sustracción de menores y un homicidio calificado.

Los hechos investigados

“El día de hoy se formalizó a cuatro imputados, todos de nacionalidad extranjera, los cuales ya habían sido formalizados previamente por otros delitos de secuestro, principalmente, ocurridos en la región Metropolitana”, señaló el fiscal ECOH Milibor Bugueño.

La audiencia abordó los hechos ocurridos los días 5 y 6 de marzo del año pasado, que incluyen un secuestro extorsivo, un homicidio calificado y un secuestro con homicidio. Según detalló el fiscal, por estos delitos se solicitó nuevamente la prisión preventiva.

Dentro de la investigación se determinó que las víctimas fueron llevadas a una vivienda en Estación Central, utilizada como lugar de cautiverio. “A ambos los llevan a la misma casa cautiverio, que correspondería a una casa de Estación Central”, detalló Bugueño. En ese lugar, una de las víctimas fue asesinada después de varios días retenida, mientras que otra logró ser liberada.

"Los Mapaches"

De acuerdo con la investigación, los casos están asociados a una estructura vinculada a la facción del Tren de Aragua conocida como “Los Mapaches”. “En total hay 19 imputados ya formalizados por estos hechos, todos asociados a una organización transnacional (...) y que justamente se están continuando con las diligencias para continuar con esta investigación”, indicó Bugueño.

El fiscal explicó que en marzo de 2025 existieron diversas investigaciones por secuestros que, con el avance de las diligencias, fueron vinculándose a los mismos participantes.

“Se empezó a verificar que había una misma banda detrás, unos mismos sujetos con ciertos niveles, algunos de liderazgo, otros como brazo operativo”, dijo. Añadió que el siguiente paso será una audiencia agendada para el 26 de este mes, donde se formalizará la asociación delictual completa.

