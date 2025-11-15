"Hecha la Ley, hecha la trampa": Exdirector del Sernac por empresas que hacen llamadas Spam sin prefijos establecidos por la ley

15 nov. 2025 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

Fue el pasado 13 de agosto cuando entró en vigencia la ley que obliga a las llamadas spam a identificarse con un prefijo, con el fin de que la ciudadanía pudiera saber si está recibiendo una comunicación solicitada o no.

Así, las llamadas spam se pueden identificar con los prefijos 600 y 809. Sin embargo, se ha conocido que hay empresas que no utilizan dichos números y que, incluso, están realizando llamadas desde teléfonos celulares sin anteponer los prefijos, donde le solicitan a la persona una reunión y no un servicio.

Polémica de llamadas spam

En conversación con Meganoticias Siempre Juntos, el exdirector del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), José Roa, señaló que la situación denunciada "es lamentable porque ha habido varios esfuerzos para regular las llamadas no solicitadas... Las llamadas no solicitadas están reguladas por la ley, la propia Ley del Consumidor obliga a que esas llamadas indiquen un mecanismo efectivo para solicitar su suspensión".

Sobre el uso de números de celulares para realizar llamadas spam, Roa precisó que "la Ley de Protección de Datos Personales dice que el número telefónico es un dato personal y no puede ser utilizado sin autorización del titular".

¿Qué hacer en el caso de las llamadas con prefijo 600?

Respecto a las llamadas que tienen prefijo 600, el exdirector del Sernac detalló que "esos números son llamadas solicitadas. Uno, como consumidor, tiene derecho a decirle 'muéstreme dónde yo a usted le solicité esta llamada', que puede ser una autorización en un contrato, pero por cierto no debe ser abusiva".

"En la página web del Sernac, puede solicitar la suspensión de posteriores llamadas telefónicas con esa empresa en particular", agregó Roa.

Sobre el prefijo 809, el exdirector detalló que "es algo que es bastante extraño, porque dice que son llamadas no solicitadas. Y la verdad es que una llamada no solicitada, por definición, no puede hacerse, porque mi teléfono es un dato personal, solo puede utilizarse a quienes yo he autorizado y para las cosas que yo he autorizado".

Por último, José Roa señaló que los consumidores pueden hacer las denuncias correspondientes contra las empresas en el Sernac.

"Sirve denunciar, los consumidores tienen derechos, las empresas pueden terminar pagando multas, pero (...) requerimos una regulación 2.0, porque la tecnología y las malas prácticas de las empresas están avanzando más rápido que las reglas, que las leyes, que las instituciones y sus medidas... Hecha la Ley, hecha la trampa", concluyó Roa.