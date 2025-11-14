Amazon internet satelital llega a Chile: ¿Cómo se podrá contratar el servicio?

14 nov. 2025 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

A partir del próximo año, de la mano de las empresas de televisión DirecTV y Sky, se comercializará el servicio de internet "Amazon LEO" perteneciente a la gigante estadounidense, Amazon. Así al menos se dio a conocer en un comunicado difundido en Buenos Aires.

¿Cómo se podrá adquirir el servicio?

En el escrito se precisa que las empresas anteriormente mencionadas comercializarán el servicio en la región. Mientras DirecTV Latin America se encargará de proveer a Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay; Sky hará lo propio en Brasil.

Así, quienes quieran adquirir el servicio en el territorio nacional, deberán hacerlo a través de DirecTV, empresa que en Chile opera televisión vía satélite.

Según el comunicado, ambas compañías de televisión por satélite "tienen un fuerte y amplio poderío logístico en la región para el negocio de las telecomunicaciones, con más de tres décadas de experiencia en los mercados".

"Con el servicio de internet satelital, DirecTV Latin America y Sky Brasil ampliarán y diversificarán la propuesta de conectividad que el Grupo Werthein está desplegando en Suramérica a través de fibra óptica", se agrega.

"Se prevé que el año próximo inicie una progresiva comercialización del servicio de internet satelital desde el sur hacia la línea del Ecuador, en sintonía con el despliegue que irá teniendo la constelación, que alcanzará los 3.236 satélites que se ubicarán a unos 630 kilómetros de la superficie terrestre tras más de ochenta lanzamientos", apunta el comunicado.

El sistema en cuestión contará con satélites, estaciones terrestres y terminales de usuario compactas, con miras a atender a clientes residenciales y empresariales. La inversión alcanzará los 10.000 millones de dólares.

