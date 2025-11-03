Esto significa que el cable USB C tenga su puerto morado

03 nov. 2025 - 20:12 hrs.

Los puertos USB se han vuelto una pieza esencial de la vida tecnológica moderna. Desde computadores de escritorio hasta teléfonos inteligentes, permiten conectar y cargar todo tipo de dispositivos, que poseen una batería en su interior.

Sin embargo, a medida que la tecnología USB ha evolucionado, también lo han hecho los detalles visuales que permiten distinguir sus capacidades. Uno de los más curiosos y menos conocidos es el color del conector, especialmente cuando se trata de un puerto morado, cuyo significado puede variar según el fabricante o el estándar técnico que lo respalde.

El color morado del USB C

Y es que el color de un puerto USB no es un simple detalle estético. Cada tonalidad tiene una razón técnica y práctica que indica su velocidad de transferencia, su capacidad de carga o incluso su compatibilidad con determinadas tecnologías.

Los puertos azules, por ejemplo, se asocian con la versión USB 3.0, conocida por sus mayores tasas de transferencia de datos en comparación con los puertos negros tradicionales de USB 2.0. En tanto, los puertos verdes suelen estar vinculados con la tecnología Quick Charge de Qualcomm, que permite una carga más rápida en dispositivos compatibles.

En el caso del color morado, existen dos explicaciones principales. La primera está asociada a Huawei, que utiliza ese color para identificar los puertos compatibles con su sistema de carga rápida SuperCharge. Esta tecnología propietaria fue desarrollada para cargar de forma más eficiente sus teléfonos y accesorios, siempre que se utilicen cables y adaptadores oficiales de la marca.

USB C perteneciente a Huawei

Con SuperCharge, los dispositivos Huawei pueden alcanzar potencias de carga superiores a las convencionales, pero solo si todos los elementos de la conexión pertenecen al mismo ecosistema. Es decir, tanto el cable, transformador y elemento a cargar deben soportar esta tecnología.

Por otro lado, el color morado también puede hacer referencia a un puerto USB 3.1, una de las generaciones más recientes dentro del estándar USB tradicional. En este contexto, el color no señala una tecnología exclusiva de un fabricante, sino una especificación técnica, que permite la carga en una menor cantidad de tiempo.

En definitiva, un puerto USB morado puede significar dos cosas muy distintas: un sistema de carga rápida exclusivo de Huawei o una conexión de alta velocidad bajo el estándar USB 3.1. Para ambos casos, el color no es casualidad, sino una señal que ayuda al usuario a entender mejor las capacidades del dispositivo.

