Falla masiva en servicios de Entel afecta a miles de usuarios en Chile

30 oct. 2025 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

Varios usuarios en redes sociales reportan este jueves la caída del servicio de internet de la compañía telefónica Entel, que ofrece servicios de datos móviles y wifi en una gran cantidad de hogares y celulares en todo el país.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) reportó en redes a las 12:28 horas que "se presenta una degradación masiva de servicios del operador Entel. La compañía informó que se encuentra trabajando en la normalización de los servicios".

¿Qué dijo Entel a raíz de la caída de su servicio?

Por medio de un escueto comunicado, la empresa informó que están "registrando intermitencia en los servicios de telefonía móvil y hogar. Los equipos técnicos ya se encuentran trabajando en terreno para mitigar los efectos de esta contingencia".

¿Qué dicen los usuarios afectados?

"Que pasa con Entel, no tengo datos y no deja hacer llamadas", reportó un usuario en X. "Que pasa con Entel, trabajo con el teléfono, imposible llamar. Servicio caído??? Me imagino que harán descuento??", comentó otro.

Otros usuarios aseguraron que el servicio en la compañía ha sufrido intermitencias en "el último tiempo" y que "además el servicio al cliente está malo".

Otras personas señalaron que llevaban "toda la mañana sin señal de internet móvil", aunque el problema generalizado habría comenzado alrededor de las 11:30 horas.

Según reporta el portal Downdetector, en el que los usuarios pueden reportar fallas de servicios de diferentes compañías, a las 12:17 horas hubo 1.377 personas que informaron de problemas en su servicio de internet con Entel.