Reconocido bar bistró de Providencia anuncia su fecha de cierre con especial evento: ¿Cuándo bajarán la cortina?

12 nov. 2025 - 18:32 hrs.

"El fin de un ciclo". Con esas palabras, un reconocido bar-bistró ubicado en la comuna de Providencia anunció a sus seguidores que cerrará sus puertas para siempre, desatando el lamento de sus fieles clientes. Se trata de la cafetería y bar Guappo, ubicada en la calle Pocuro.

El adiós de Guappo

"Pensamos que este día jamás llegaría… pero llegó", expresaron desde el local a través de una publicación en Instagram. “Y aunque el corazón se aprieta, lo recibimos con gratitud. Ha sido una aventura extraordinaria, llena de recuerdos imborrables y personas que dejaron huella en nuestra historia”, agregaron.

El comunicado continúa: "Nuestro pequeño rincón de 31 metros cuadrados se convirtió en mucho más que un espacio: fue un hogar, un refugio, un escenario de lágrimas, abrazos, bailes y celebraciones".

La publicación mantiene un tono nostálgico: “Cada centímetro de este lugar guarda un pedacito de nosotros. Gracias de todo corazón a cada persona que formó parte de este viaje maravilloso”.

Así será el cierre de Guappo

Finalmente, precisaron que sus operaciones se extenderán hasta este sábado 15 de noviembre en su tradicional locación en Pocuro 3901.

En una publicación más reciente anunciaron que durante este último día funcionarán de 13:00 a 22:00 horas con "un tapeo de la casa y unos traguitos para compartir y disfrutar. Queremos cerrar el ciclo con alegría y pura buena onda para despedir al Guappito como se merece después de todos estos años". La instancia contará con DJs.

Todo sobre Región Metropolitana