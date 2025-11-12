Graban día de furia de mujer: Fue fiscalizada y terminó quemando su moto en Independencia

12 nov. 2025 - 16:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un video grabado por cámaras corporales de inspectores municipales captó el momento exacto en que una mujer incendió su motocicleta tras ser fiscalizada en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Independencia con Sevilla, sorprendiendo al personal municipal.

Graban a mujer que quemó su moto

En las imágenes se observa cómo la conductora, tras ser requerida por los funcionarios, arroja la motocicleta al suelo. “Llévatela no más”, dijo al bajarse del vehículo.

Luego abre el tanque, vacía el combustible y le prende fuego, generando que el personal municipal tuviera que dar unos pasos atrás.

No tenía licencia ni documentación del vehículo

De acuerdo con la información entregada por la Municipalidad de Independencia, la mujer no contaba con licencia de conducir ni con los documentos del vehículo. Al ser notificada de que la motocicleta sería retirada de circulación, reaccionó empujando a un funcionario municipal y provocando el incendio del vehículo.

Tras el hecho, el municipio presentó una denuncia contra la responsable por agresión y daños, además de entregar los antecedentes a las autoridades correspondientes.

“Una moto quemada en plena vía pública, ese fue el resultado de una fiscalización de un funcionario municipal que termina con el enojo de una persona que quema su propia moto”, dijo el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

Alcalde pide mayores atribuciones

El jefe comunal expuso que “nuestros inspectores actúan con profesionalismo y compromiso en cada fiscalización, y este tipo de hechos violentos no pueden normalizarse”, señaló el jefe comunal.

“A cosas como esta es a las que están enfrentados día a día los funcionarios municipales en todo Chile, que aún esperan una ley de Seguridad Municipal que está estancada y entrampada en el Congreso”, afirmó.

“Necesitamos más atribuciones, más herramientas para enfrentar la violencia y la delincuencia que azotan las calles de nuestra comuna, como Independencia, y que hoy día estamos totalmente desvalidos”, concluyó Iglesias.