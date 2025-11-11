Video capta momento cuando puente en China colapsó a meses de su inauguración

11 nov. 2025 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un video captó el momento exacto en que un enorme puente ubicado en la provincia de Sichuan, China, colapsó parcialmente esta mañana de martes, tras haber sido inaugurado recientemente a principio de año.

El viaducto de 758 metros de largo es considerado uno de los más altos de todo el mundo y permitía conectar el centro del país con la zona del Tíbet.

No hubo fallecidos

Las primeras señales de peligro surgieron el lunes con la aparición de gritas y deformaciones en la pendiente del puente, motivo por el las autiridades decidieron cerrar por completo el paso de vehículos y peatones.

Horas después, gran parte del puente cedió sin que afortunadamente se registrarán personas fallecidas o heridas.

Las imágenes de la caída dieron la vuelta al mundo por la magnitud de la estructura, que además causó un gran levantamiento de polvo en el sector.

De forma preliminar, las autoridades chinas explicaron que el derrumbe no ocurrió por una falla de infraestructura en el puente, sino que los deslizamientos de tierra en el lugar ocasionaron la caída.

