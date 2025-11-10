Codelco y SQM reciben luz verde desde China para sellar su acuerdo de asociación por el litio

10 nov. 2025 - 12:38 hrs.

¿Qué pasó?

Codelco confirmó este lunes que el regulador antimonopolio chino dio luz verde a la asociación con SQM para desarrollar la producción de litio en el Salar de Atacama, un paso clave que consolida el proyecto y fortalece la posición de Chile en el mercado mundial del mineral.

La aprobación fue otorgada por la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China (SAMR por sus siglas en inglés), entidad encargada de revisar posibles riesgos de competencia. Con esto, ambas compañías completan la última autorización pendiente para formalizar su acuerdo.

"Es motivo de orgullo haber recibido un espaldarazo"

Desde Codelco calificaron la noticia como un "espaldarazo" al proyecto conjunto, destacando que permitirá al Estado de Chile tener una participación protagónica en la industria global del litio, en línea con la estrategia nacional impulsada por el Gobierno.

"Para Codelco y SQM, y para Chile entero, es motivo de orgullo haber recibido un espaldarazo que nos permitirá contribuir de manera decisiva al desarrollo de los minerales críticos que el mundo necesita para avanzar en la transición energética", señaló Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

El acuerdo entre Codelco y SQM fue anunciado en diciembre de 2023 y suscrito en mayo de 2024. Hasta ahora, había recibido aprobaciones similares de organismos de competencia en Brasil, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y la Unión Europea.

En Chile, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la operación en abril de 2025, quedando pendiente solo la toma de razón de los contratos por parte de la Contraloría General de la República, trámite necesario para que el convenio entre plenamente en vigencia.

Operaciones en el Salar de Atacama

De acuerdo con La Tercera, la autorización del regulador chino consideró compromisos de Codelco y SQM en materia de resguardo de información, prácticas de gobierno corporativo y condiciones justas para el suministro de carbonato de litio a clientes en China.

SQM destacó que la nueva sociedad permitirá una operación moderna, eficiente y sustentable en el Salar de Atacama, basada en la colaboración público-privada y con un fuerte enfoque en innovación y trabajo con las comunidades locales.

A nivel internacional, sostuvo la cuprífera, "la asociación ofrece seguridad de suministro, combinando la solidez institucional de Codelco como principal empresa estatal de Chile, con la experiencia técnica, operativa y comercial de SQM en la industria del litio".

Con la aprobación de China, Codelco y SQM avanzan hacia la creación de una de las mayores alianzas del litio a nivel mundial, fortaleciendo el liderazgo de Chile en la producción de minerales estratégicos para la transición energética y la electromovilidad.

Todo sobre Codelco