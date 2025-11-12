El hábito diario que podría estar arruinando tu pelo sin que lo notes

12 nov. 2025 - 21:15 hrs.

Secarse el pelo es una práctica tan cotidiana como necesaria, sobre todo si eres mujer y llevas el cabello largo. Y aunque parezca una acción sencilla, puede que lo estés haciendo mal, lo que podría resultar perjudicial para su correcto cuidado.

Concretamente, si te secas mal el pelo, podrías estar generando daño en la fibra capilar si no adaptas el proceso a las necesidades del cabello maduro.

De acuerdo con la estilista y directora del Salón Ananda Ferdi de Madrid, Rosi Fernández, el exceso de calor o no mantener la distancia adecuada puede provocar daños que impidan conservar una melena sana.

En declaraciones reproducidas por el portal español Clara, explicó que "el error más habitual de muchas mujeres de 60 años al secarse el pelo con secador es aplicar demasiado calor directamente sobre el cabello y desde muy cerca".

Un punto importante a destacar es que, a medida que envejecemos, el pelo se vuelve más fino, pierde densidad y su capacidad para retener hidratación disminuye.

Así, se vuelve más propenso a la rotura y al encrespamiento, por lo que un secado adecuado es fundamental. De lo contrario, "reseca la fibra, acentúa la fragilidad natural de un pelo maduro y puede dejarlo sin brillo ni movimiento", añade la peluquera.

También es muy común no utilizar protectores térmicos, algo fundamental a cualquier edad, pero especialmente en esta etapa, donde el cabello tiende a ser más fino y deshidratado.

¿Cómo secarse bien el pelo?

La pregunta que surge, entonces, es: ¿cómo hay que secarse el pelo? Al respecto, la experta indicó que "mi recomendación es siempre secar el cabello a temperatura media".

"Debemos mantener el secador a una distancia prudente y moverlo continuamente para no concentrar el calor en una sola zona", agrega.

"Además, conviene retirar primero la humedad con una toalla o dejar que el pelo se seque ligeramente al aire antes de usar el secador. Así reducimos el tiempo de exposición", concluye.

