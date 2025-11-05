05 nov. 2025 - 10:02 hrs.

Los electrodomésticos han transformado nuestra vida, haciendo más fáciles muchas tareas. Sin embargo, al funcionar con electricidad, también pueden representar ciertos riesgos. Frente a esto, es clave usarlos con precaución y adoptar hábitos que ayuden a prevenir accidentes.

Mientras algunos aparatos, como el refrigerador, están diseñados para permanecer conectados las 24 horas del día, hay otros que deben ser desenchufados una vez que dejan de usarse, ya que pueden representar un riesgo importante para la seguridad del hogar.

El electrodoméstico que debes desenchufar siempre después de usar

El tostador eléctrico es uno de los electrodomésticos que nunca deberías dejar conectado tras su uso. Aunque parece inofensivo, puede convertirse en una fuente de incendio si no se manipula correctamente.

Uno de los principales peligros está en la acumulación de migas o restos de pan en su interior. Estos residuos, si no se limpian con frecuencia, pueden encenderse fácilmente por el calor residual generado por las resistencias del aparato, según explicó Infobae.

Tostador eléctrico (Freepik)

Además, con el paso del tiempo, el desgaste de los componentes internos puede provocar fallas eléctricas o incluso cortocircuitos, aumentando aún más el riesgo.

“Desenchufar la tostadora después de usarla evita cualquier riesgo de incendio provocado por un aparato defectuoso o por una instalación eléctrica en mal estado”, explican desde la empresa británica de electrodomésticos Dualit.

Incluso, el Servicio de Bomberos y Rescate de Devon y Somerset, en Reino Unido, ha advertido sobre este riesgo. También recomiendan mantener el tostador alejado de cortinas, persianas u otros materiales inflamables, según consignó Express.

Consejos para usar el tostador de forma segura

Para prevenir accidentes y extender la vida útil de tu tostador, sigue estas recomendaciones:

Desenchúfalo siempre después de cada uso.

Limpia regularmente la bandeja inferior y retira las migas acumuladas.

Revisa los cables y enchufe periódicamente.

Ubícala lejos de materiales inflamables como cortinas o paños.

