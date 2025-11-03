Adiós al sarro: El truco casero para limpiar tu hervidor en minutos

03 nov. 2025 - 18:47 hrs.

El hervidor eléctrico es un electrodoméstico esencial en muchos hogares, especialmente para preparar café, té u otras infusiones. Sin embargo, con el uso frecuente, es común que acumule sarro, lo que puede afectar su funcionamiento y sabor del agua.

Este problema es especialmente notorio en algunas comunas de la Región Metropolitana, donde el agua contiene altas concentraciones de sales minerales, como los carbonatos de calcio. Estas partículas se depositan en el fondo y paredes del hervidor con el tiempo, generando residuos visibles.

La forma correcta de eliminar el sarro de tu hervidor

El doctor en biología celular, Gabriel León, explicó en una entrevista con LUN en 2022 que “el agua es rica en carbonatos de calcio, algo que es menos frecuente en el sur de Chile”. Este tipo de agua se conoce como “agua dura”, y al hervirse, los minerales se cristalizan y forman sarro.

Una forma efectiva y económica de eliminar el sarro del hervidor es usando vinagre blanco. No es necesario adquirir una versión costosa del producto, ya que incluso el vinagre más barato cumple la función de desincrustar los residuos.

El procedimiento es sencillo: llena el hervidor con una mezcla de agua y vinagre en partes iguales, hiérvela, déjala reposar unos minutos, y luego enjuágala bien. Esto ayuda a eliminar los residuos acumulados y prevenir nuevos depósitos.

Algunas personas evitan el vinagre por su fuerte olor. Ante esto, el experto recomienda ventilar bien el ambiente y enjuagar el hervidor varias veces antes de volver a utilizarlo, para evitar que queden rastros de olor o sabor en las próximas bebidas.

Limpiar el hervidor cada cierto tiempo no solo mejora la calidad del agua, sino que también ayuda a extender la vida útil del electrodoméstico.

