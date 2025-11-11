¿Madera, metal, plástico o silicona?: Los materiales de utensilios de cocina más seguros y los que deberías evitar

11 nov. 2025 - 17:51 hrs.

Los utensilios de cocina son parte esencial de la rutina diaria: cucharas, ollas, sartenes o recipientes que utilizamos para preparar y servir alimentos, y que muchas veces entran en contacto directo con nuestra boca. Sin embargo, pocas veces se considera que el material del que están hechos puede tener un impacto directo en la salud.

Desde cucharas de madera hasta espátulas de silicona, cada tipo de utensilio tiene características y cuidados específicos que pueden influir en la inocuidad de los alimentos. Elegirlos bien no solo tiene que ver con la comodidad o la estética, sino también con la seguridad alimentaria y la prevención de riesgos asociados a ciertos compuestos químicos.

Así lo explicó Claudia Rojas, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, quien entregó una guía para identificar los materiales más seguros y las precauciones que se deben tener al utilizarlos. "Los utensilios están en contacto directo con los alimentos, por lo que debemos asegurarnos de que sus materiales no comprometan la seguridad alimentaria", expuso la experta.

Riesgos del plástico y el BPA

Uno de los principales riesgos, según la especialista, proviene del plástico que contiene BPA (bisfenol A), un compuesto químico presente en botellas, potes o recipientes que, al exponerse al calor o a líquidos calientes, puede migrar hacia los alimentos.

“El BPA actúa como disruptor endocrino, pudiendo interferir con el sistema hormonal y afectar la fertilidad, el desarrollo fetal o la pubertad precoz. También se ha asociado a obesidad y resistencia a la insulina”, explicó Rojas.

La académica recomienda evitar los plásticos con los códigos de reciclaje 3 (PVC), 6 (PS) y 7, y preferir los etiquetados como “BPA free”. Además, desaconseja calentar comida en recipientes plásticos, especialmente si están rayados o envejecidos, y sugiere reemplazarlos por vidrio o cerámica.

Uso y cuidados de los antiadherentes

Respecto a los utensilios con recubrimiento antiadherente, como el teflón, la docente advirtió que pueden degradarse si se exponen a temperaturas superiores a 250°C.

“Evita calentar estos utensilios en vacío o sobre fuego muy alto. Tampoco uses herramientas metálicas que rayen la superficie”, señaló.

Si el recubrimiento presenta rayas o desprendimientos, lo mejor es reemplazarlo. “Debemos tratar de mantenerlo en el mejor estado posible para evitar que partículas del material lleguen a los alimentos”, agregó.

Madera y greda

Aunque la madera y la greda son materiales naturales, también pueden representar un riesgo si no se limpian adecuadamente. “Los restos de alimentos pueden quedar atrapados en los poros de estos utensilios y favorecer la proliferación de bacterias”, advirtió Rojas.

Para mantenerlos seguros, recomendó lavar inmediatamente después de usar, secar bien y desinfectar regularmente con agua y vinagre o limón. En el caso de las tablas de madera o bambú, sugirió aplicar aceite de coco cada ciertas semanas para evitar grietas.

Silicona de grado alimentario

Cada vez más popular en la cocina, la silicona de grado alimentario es un material inerte, libre de BPA y ftalatos, capaz de resistir temperaturas entre –40°C y 230°C.

Sin embargo, Rojas precisó que “por encima de los 250–300°C puede degradarse y liberar compuestos tóxicos, especialmente si entra en contacto directo con fuego”.

Para garantizar su seguridad, debe estar certificada con las etiquetas “100% food grade silicone” o “FDA/LFGB approved”, y evitar el uso de cuchillos u objetos filosos sobre su superficie.

¿Cuáles son los materiales más seguros?

Según la académica, los materiales más confiables para cocinar son el acero inoxidable, el vidrio, la cerámica no porosa y la silicona certificada.

En ese sentido, afirmó que el acero inoxidable es resistente, no libera sustancias y se limpia fácilmente. Además, es recomendado lavarlo con jabón neutro y evitar productos abrasivos.

Consejos para prolongar la vida útil de los utensilios

Rojas subrayó que la limpieza y el mantenimiento son fundamentales para evitar la migración de sustancias y prolongar la vida útil de los utensilios. Entre sus recomendaciones:

Lavar antes del primer uso.

Usar detergentes suaves y evitar productos con cloro.

No mezclar utensilios limpios y sucios.

Reemplazar los dañados o rajados.

“Cada material tiene sus cuidados, pero el principio general es mantenerlos limpios, secos y en buen estado. Así protegemos tanto la higiene como la inocuidad de los alimentos”, concluyó la académica.

Todo sobre Consejos hogar