Beneficios del envasado al vacío: la técnica que prolonga hasta cinco veces la vida útil de tus alimentos

09 nov. 2025 - 09:51 hrs.

El desperdicio de alimentos es un problema que afecta a miles de hogares en Chile. Según especialistas, gran parte de este desperdicio se debe a una inadecuada conservación de productos, especialmente carnes, frutas y verduras que se descomponen rápidamente en el refrigerador.

Sin embargo, existe una técnica que está ganando popularidad entre las familias chilenas y que promete optimizar la forma en que almacenamos nuestros alimentos: el envasado al vacío.

¿Qué es el envasado al vacío?

Esta técnica de almacenamiento consiste en eliminar completamente el aire del envase donde se guardan los alimentos. Al hacerlo, se reduce drásticamente la proliferación de microorganismos que causan la descomposición, ralentizando significativamente el deterioro natural de los productos.

El proceso requiere de una máquina de sellado especial y bolsas específicas diseñadas para este propósito, herramientas cada vez más accesibles en el mercado chileno.

Cinco beneficios clave del envasado al vacío

1. Mayor duración de los alimentos: El beneficio más destacado de esta técnica es la prolongación considerable de la vida útil de los productos. Los alimentos sellados al vacío pueden durar entre tres y cinco veces más que con métodos de almacenamiento tradicionales.

Las carnes y pescados almacenados en el refrigerador pueden mantenerse frescos de una a dos semanas, e incluso varios meses si se congelan. Las frutas y verduras frescas permanecen en buen estado durante dos a tres semanas en refrigeración, mientras que los alimentos secos como arroz, harina o frutos secos pueden conservarse frescos durante años si se almacenan correctamente.

2. Preservación de nutrientes y sabores: Cuando los alimentos entran en contacto con el aire, se oxidan y pierden nutrientes esenciales, vitaminas y minerales. El envasado al vacío evita este proceso de oxidación, manteniendo intactas las propiedades nutricionales de los productos.

Además, esta técnica conserva los sabores y aromas naturales de los alimentos, favoreciendo que mantengan su calidad original durante períodos prolongados.

3. Protección contra la contaminación: Al eliminar el contacto con el aire, el envasado al vacío reduce significativamente el riesgo de contaminación cruzada y el desarrollo de bacterias dañinas. Esto lo convierte en una opción segura tanto para preservar alimentos crudos como cocidos y preparados.

4. Menos desperdicio, más ahorro: ¿Quién no ha encontrado verduras en estado de descomposición en el fondo del refrigerador? Con el sellado al vacío, los productos se preservan por mucho más tiempo, lo que permite aprovecharlos mejor en las comidas diarias y reducir la cantidad de alimentos que terminan en la basura.

Esta práctica no solo beneficia al medio ambiente, sino también al bolsillo familiar, ya que se optimiza la inversión realizada en la compra de alimentos.

5. Optimización del espacio: Los envases al vacío son compactos y ocupan menos espacio que los contenedores tradicionales tipo tupper. Esto permite organizar mejor el refrigerador o freezer, aprovechando cada rincón disponible y manteniendo todo más ordenado.

¿Cómo envasar al vacío en casa?

Para realizar esta técnica en el hogar, se necesita una máquina de sellado al vacío y bolsas específicas para este fin. El proceso es sencillo:

Primero, es importante trozar y porcionar los alimentos antes de sellarlos, de modo que al utilizarlos no sea necesario abrir y volver a sellar el mismo paquete. Los productos deben estar limpios y completamente secos, libres de humedad.

Luego, se introducen en la bolsa dejando entre tres y cinco centímetros libres en el borde superior. Al encender la máquina de sellado, se coloca la boca de la bolsa en la ranura de succión siguiendo las instrucciones del fabricante.

Finalmente, se recomienda etiquetar cada envase con la fecha de almacenamiento para controlar los períodos de consumo adecuados.

Tiempos de conservación

La duración de los alimentos envasados al vacío varía según el tipo de producto y las condiciones de almacenamiento:

En refrigeración, los alimentos frescos como carnes, pescados y vegetales pueden durar de una a dos semanas, mientras que los productos cocidos se mantienen en buen estado hasta diez días.

En congelación, las carnes crudas duran entre tres y seis meses, los vegetales entre cuatro y ocho meses, y las comidas cocidas hasta dos meses.

A temperatura ambiente, los alimentos secos como granos, frutos secos o café pueden conservarse entre uno y dos años en un lugar fresco y seco.

Una práctica sustentable para el hogar

El envasado al vacío representa una solución práctica y sustentable para las familias chilenas que buscan optimizar sus recursos, reducir el desperdicio alimentario y mantener una alimentación más saludable aprovechando mejor los nutrientes de los productos frescos.

Con una inversión inicial relativamente accesible en equipamiento, esta técnica puede generar importantes ahorros a largo plazo y contribuir a un consumo más consciente y responsable de los alimentos en nuestros hogares.

Todo sobre Consejos hogar