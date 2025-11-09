Cadem: Decisión de convertir Punta Peuco en una cárcel común alcanzó amplia aprobación

09 nov. 2025 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública Cadem de este domingo 9 de noviembre abordó la decisión del gobierno del Presidente Gabriel Boric de convertir el recinto de Punta Peuco en una cárcel común, hecho que provocó diferentes reacciones del mundo político.

Ante la consulta "¿usted supo o escuchó hablar de la decisión del gobierno de convertir la cárcel Punta Peuco en una cárcel común?", un 76% afirmó que sí conoció la noticia, mientras que un 24% señaló desconocer el tema.

Cadem también preguntó a los encuestados si "¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con convertir Punta Peuco en una cárcel común?", donde un 69% se mostró a favor de la iniciativa del Ejecutivo, mientras que un 26% señaló estar en desacuerdo. En tanto, un 4% se inclinó por las opciones "no sabe/no responde" y un 1% por el ítem "no aprueba ni desaprueba".

Por otro lado, la encuesta consultó: "¿Cree usted que militares presos por delitos de derechos humanos que estén graves o terminalmente enfermos o que tengan una edad muy avanzada...?

Tomando solo en consideración los datos de este noviembre de 2025, un 34% señaló que los militares presos que se encuentran bajo algún escenario que se mencionó anteriormente "deben tener derecho a beneficios carcelarios y cumplir la condena en sus casas".

En tanto, un 63% de los encuestados dijo que aquellos militares "no deben tener beneficios carcelarios y que cumplan sus condenas sin importar su edad o salud".

Por último, solo un 3% se inclinó por las opciones "no sabe/no responde" frente a la interrogante.

