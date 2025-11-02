Cadem: Desaprobación de Boric aumentó a dos semanas de que se realicen las elecciones para definir al próximo Presidente

02 nov. 2025 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública Cadem de este domingo 2 de noviembre revela que la desaprobación del Presidente Gabriel Boric aumentó levemente a dos semanas de que se realicen las elecciones presidenciales para definir al próximo mandatario/a del país.

Ante la pregunta, "independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno?", Cadem dio a conocer que la desaprobación de Boric llegó a un 62%, aumentando un 1% respecto a la semana pasada.

Por otro lado, un 33% aprueba la forma en que el Mandatario está dirigiendo su gobierno, lo que se traduce en un alza de 1% respecto a la semana pasada.

En tanto, un 3% de los encuestados se inclinó por la opción "no aprueba, ni desaprueba" y el 2% señaló "no saber o no respondió".

Primer ministro de Canadá es el líder global mejor evaluado

Cadem también consultó a los encuestados: "Usando notas de 1 a 7, donde 1 es "una pésima imagen" y 7 es "una excelente imagen", ¿me podría decir qué imagen tiene usted de...?"

El ítem reveló que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, obtuvo un 76% de notas entre 5-7 y solo un 21% de notas entre 1-4.

El segundo lugar lo ocupa el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien alcanzó un 71% de notas entre 5-7 y un 29% de notas entre 1-4. En la tercera posición, aparece el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien obtuvo un 60% de notas entre 5-7 y un 32% de notas entre 1-4.

Por el lado contrario, el presidente de Bolivia, Luis Arce, obtuvo un 76% de notas entre 1-4 y solo un 20% de notas entre 5-7. Más abajo, aparece el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien alcanzó el 78% de notas entre 1-4 y un 20% de notas entre 5-7.

El último lugar es ocupado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien obtuvo un 97% de notas entre 1-4 y solo un 3% de notas entre 5-7.

Todo sobre Cadem