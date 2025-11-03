Boric anuncia que Punta Peuco ya es una cárcel común: "Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría"

03 nov. 2025 - 12:20 hrs.

¿Qué pasó?

Cumpliendo uno de sus compromisos de Gobierno, este lunes el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció que Punta Peuco ya es un penal común: "Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría", dijo el Mandatario.

"La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa ser definitivamente un penal común a disposición, por tanto, de las necesidades del país y en particular en el contexto del desafío que enfrentamos en materia de seguridad", informó Boric desde el Palacio de La Moneda.

Punta Peuco es una cárcel creada en 1995 que hasta hoy estuvo destinada solo a condenados por violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.

Fin del régimen especial en Punta Peuco

"Se acaba entonces Punta Peuco como un penal especial para victimarios de dictadura civil y militar que asoló a Chile durante 17 años (...) el hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este, no tiene justificación", agregó el gobernante.

Tras esto, indicó que "hace años que conocemos la sobrepoblación y el hacinamiento de las cárceles y por eso, cada esfuerzo por ampliar, mejorar la infraestructura carcelaria, aumentar las plazas, es también una buena noticia en materia de seguridad".

Finalmente, el Presidente Boric anunció que ya se están ejecutando varias obras en Punta Peuco, penal que "va a poder recibir a nuevos internos desde comienzos del próximo año".

"Esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero es también un acto de justicia: desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría", cerró.

