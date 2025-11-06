Estudiante que estuvo meses desaparecido en realidad estaba en el SML: Cuerpo permaneció como "NN"

06 nov. 2025 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Médico Legal (SML) identificó el cuerpo de Luis Felipe Correa Gutiérrez, un joven de 19 años que desapareció el 19 de agosto pasado. El estudiante de segundo año de Sociología de la Universidad de Chile fue hallado tras meses sin poder ser identificado, permaneciendo en el SML como cuerpo NN hasta las últimas horas.

Si bien la madre del joven interpuso una denuncia por presunta desgracia en la Fiscalía de San Bernardo el 21 de agosto, en las últimas horas se reveló que Luis Felipe habría fallecido ese mismo día, generando nuevas interrogantes sobre el proceso de identificación que demoró meses en reconocer al estudiante.

Se revelaron las razones de su muerte

La última pista del paradero del joven fue en Viña del Mar gracias a la geolocalización de su celular. Sin embargo, ese mismo 21 de agosto, Metro reportó a las 13:39 horas la suspensión de cuatro estaciones de la Línea 1 por una persona en la vía. De acuerdo a Emol, Correa Gutiérrez se había lanzado en la estación Pedro de Valdivia.

Ese día, Carabineros adoptó el procedimiento de rigor e informó que se trató de un suicidio. Ante la falta de identificación que revelara la identidad del alumno, el cuerpo se entregó como NN al Servicio Médico Legal.

Fuentes conocedoras de la investigación señalaron que lo ocurrido con el cuerpo del joven estudiante “demuestra falencias en el proceso de identificación del SML”.

Según los consultados, “falló el sistema que debería haber permitido identificar al joven en menor tiempo, generando incertidumbre prolongada para la familia durante más de dos meses”.

El comunicado de la Universidad de Chile

Mediante un comunicado, desde la Facultad de Ciencias Sociales expresaron “sinceras condolencias por el fallecimiento de Luis Felipe”.

“Lamentamos profundamente esa pérdida y acompañamos a la familia, amigas, amigos y seres queridos en este difícil momento”, sumaron en el escrito compartido en sus redes sociales.