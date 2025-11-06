Video muestra furiosa reacción de taxista de 81 años: Atacó con un fierro una micro que transitaba con pasajeros

06 nov. 2025 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un taxista de 81 años protagonizó un violento episodio tras golpear con un fierro un bus del sistema de Red Movilidad en la Región Metropolitana, luego de aparentemente haber mantenido una discusión con el chofer de micro por un eventual choque.

Minutos después, el taxista persiguió al bus, lo adelantó y se cruzó frente a este para detener su marcha y dar inicio a la agresión.

"Oye, oye, córtala"

Según se pudo apreciar en un video que se viralizó en redes, el adulto mayor tomó un fierro y comenzó a golpear el parabrisas del bus, mientras los pasajeros le pedían al chofer abrir las puertas para bajarse y escapar de la violenta agresión.

"Oye, oye, córtala", se le escucha decir a un hombre, presumiblemente el conductor de la micro. "Este abuelo debería estar internado", dijo una de las pasajeras del recorrido 421.

A pesar de las advertencias, el taxista siguió con el ataque y rompió la ventana lateral del conductor, esparciendo vidrios por la micro y poniendo en grave riesgo a los pasajeros y al propio chofer.

Le robaron el fierro

Tras ello, comenzó a golpear las ventanas de los pasajeros, quienes debieron huir. A pesar de las recriminaciones de los presentes, el agresor siguió golpeando las ventanas del bus en que se encontraban niños.

Las personas lo comenzaron a encarar, mientras él caminaba intimidante con el fierro: "Aprovechándose porque tiene edad", le dice una mujer. A los pocos segundos, un joven se le acercó desde atrás y le logró robar el arma.

Según dio a conocer Chilevisión, el taxi no estaba inscrito a nombre del agresor, que además quedó citado a tribunales para declarar.