"Jugamos como nunca, perdimos como siempre": Chile cayó ante Francia en "Mundial de Objetos" de Ibai Llanos

El streamer y creador de contenidos de origen español, Ibai Llanos, compartió el registro de uno de los últimos duelos de su "Mundial de Objetos 2025", que fue lanzado en septiembre pasado.

En concreto, la competencia enfrenta a 16 países representados por un objeto característico de su cultura, los que deberán resistir enfrentamientos directos de fuerza.

En palabras sencillas, los dos objetos colisionan entre sí, y aquel que resista el impacto avanza a la siguiente etapa. A diferencia de otros concursos del streamer español, en esta ocasión no habrá votaciones, sino que el resultado dependerá de la resistencia de las piezas.

Chile vs. Francia

En uno de los últimos duelos del "Mundial de Objetos 2025", se enfrentaron Francia y Chile. Una figura de Minnie Mouse, de Disneyland Paris, fue la que representó al país europeo.

En tanto, nuestro país fue representado por uno de los bebestibles que más se consume: el té, que estaba al interior de una figura de una tetera.

"Sé que en Chile bebéis bastante té, este té no puede ser más chileno. Este me lo ha dado un gran jugador histórico de Chile", explicó Ibai Llanos sobre la elección del objeto, al que apostó como ganador considerando el tamaño de la figura.

Sin embargo, las cosas no salieron como estaba planeado. En el primer round, la figura de la tetera se quedó sin impulso, mientras la de Francia seguía en movimiento. "Que hace el té de Chile, espabila, por favor", expresó el streamer español ante la situación.

A raíz de lo anterior, se disputó un segundo round, en el que los resultados no fueron los esperados: la figura de Minnie Mouse rompió la tetera con té, lo que significó que nuestro país quedó eliminado ante Francia.

Los comentarios de los cibernautas no tardaron en llegar y algunos le dejaron recetas a Ibai. "Jugamos como nunca, perdimos como siempre", "claramente nos nerfearon, ¿dónde está nuestro chanchito de greda?", "hubiera sido un tostador de pan", escribieron en Instagram algunos usuarios.

