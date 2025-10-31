Cementerio General realiza actividad especial con "catrinas" para el día de Todos los Santos: "Resignificar cultura de la muerte"

31 oct. 2025 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

Hoy 31 de octubre, que se conmemora el día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, y especialmente mañana sábado, Día de Todos los Santos, el Cementerio General de Santiago espera una masiva presencia de público, para lo cual se prepararon diversas actividades.

Y es que la Municipalidad de Recoleta, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, quieren “resignificar cultura de la muerte” en estas fechas.

El alcalde Recoleta, Fares Jadue, señaló a Meganoticias que “estos son días especiales para los chilenos, ya que se recuerda la memoria de los seres queridos”.

Añadió que “como Cementerio General queremos resignificar por la cultural de la muerte... Hemos preparado una serie de actividades en colaboración de la Embajada de México para tener una experiencia latinoamericana”.

Por lo mismo, es que el edil expuso que “habrá varios shows artísticos y una ruta de catrinas - figura icónica del Día de Muertos en México-, además de otras actividades”.

Por su parte, Gonzalo Durán, delegado presidencial, explicó que todo lo anterior tiene como objetivo “poner en valor el encuentro de las familias con sus cercanos que han partido. Esperamos 250.000 personas en cementerios. Está la coordinación con todos los servicios públicos. Todos los parques santos, por ejemplo, tienen ambulancia”.