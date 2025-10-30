Horarios de cementerios durante fin de semana largo por Día de Todos los Santos: Así funcionarán los camposantos

30 oct. 2025 - 16:00 hrs.

Este sábado 1 de noviembre, como todos los años, se conmemora el Día de Todos los Santos, un día feriado en el que muchas familias aprovechan la jornada para acudir a los distintos cementerios del país para visitar a sus seres queridos.

Por lo que si eres de aquellos que tiene entre manos acudir a uno de los camposantos para realizar una visita para recordar a alguien que ya ha fallecido, es fundamental que sepas cuáles serán los horarios de estos establecimientos para poder planificar de mejor manera tu asistencia.

¿Cuáles serán los horarios de los cementerios este fin de semana?

Cementerio General

El camposanto más importante del país no ha anunciado un horario especial por la efeméride. En todo caso, en su página oficial han consignado que su horario habitual es de lunes a domingo de 08:45 a 17:00 horas en lo que respecta al paso peatonal y de 09:00 a 17:00 horas para los vehículos.

Cementerio Parque Sendero y Jardín Sacramental

Los once recintos que posee a lo largo de Chile —entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía— estarán abiertos entre las 08:30 y las 18:00 horas.

Parque del Recuerdo

Otro recinto que tendrá una actividad especial desde el 31 de octubre al 2 de noviembre, es el Cementerio Parque del Recuerdo, donde los deudos podrán dejar un mensaje especial a sus seres queridos en murales conmemorativos dispuestos para eso. Los tres cementerios de esta firma abren desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.



Cementerio Metropolitano

En lo que respecta al cementerio Metropolitano, se especifica que está abierto al público de 09:00 a 18 horas.

Cementerios El Prado (Puente Alto), El Manantial (Maipú), Santiago (Huechuraba), Canaán (Pudahuel) y La Foresta (La Serena).

Grupo Nuestros Parques prepararon el “Día del Encuentro”, un programa de actividades pensado para la familia y definieron que sus cinco cementerios funcionen en horario extendido, entre las 8:00 y las 18:00 horas este viernes y sábado.

El horario de los servicios religiosos en los cinco cementerios es el siguiente:

Parque Santiago de Huechuraba: misa el sábado 1 a las 10:00 horas.

Parque El Prado de Puente Alto: misa el sábado 1 a las 12:00 horas.

Parque El Manantial de Maipú: misa el sábado 1 a las 12:00 horas.

Parque Canaán de Pudahuel: ceremonia religiosa, viernes 31 y sábado 1 a las 10:00 horas.

Parque La Foresta de La Serena: misa sábado 1 a las 11:00 horas y 16:00 horas.

