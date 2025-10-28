Feriados del 31 de octubre y 1 de noviembre: ¿Cómo funcionarán malls y supermercados en los días feriados?

28 oct. 2025 - 11:00 hrs.

Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre se vivirá el penúltimo fin de semana largo de este año 2025 debido a los feriados por el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y el Día de Todos los Santos.

Varios servicios, como el transporte público o los centros de salud, sufren modificaciones durante los festivos, por lo que muchos se preguntan si en esta ocasión también se verán afectados los horarios del comercio.

¿Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo?

Los dos feriados religiosos de este fin de semana largo corresponde a un día viernes y un día sábado, por lo que solo uno de estos significará un descanso extra para la mayoría de las personas.

Sin embargo, ninguna de las dos jornadas corresponde a un feriado irrenunciable, por lo tanto, el comercio en general podrá funcionar con los horarios habituales en que lo hace durante un feriado común y un domingo no festivo.

¿Cuál será el horario que tendrá el comercio?

A continuación encontrarás los enlaces para revisar el horario de apertura específico de los principales comercios durante el fin de semana largo:

Malls

Mallplaza : Para conocer los horarios de esta cadena de centros comerciales, sigue el siguiente link (pincha aquí) y selecciona tu mall más cercano.

: Para conocer los horarios de esta cadena de centros comerciales, sigue el siguiente link (pincha aquí) y selecciona tu mall más cercano. Cenco Malls : Puedes encontrar los horarios de los malls de Cencosud seleccionando el que deseas visitar en este enlace (pincha aquí).

: Puedes encontrar los horarios de los malls de Cencosud seleccionando el que deseas visitar en este enlace (pincha aquí). Arauco Malls : Para conocer las horas de apertura del Arauco más cercano a tu hogar, revisa este link (pincha aquí).

: Para conocer las horas de apertura del Arauco más cercano a tu hogar, revisa este link (pincha aquí). Espacio Urbano: Puedes encontrar los horarios de tu centro comercial de preferencia en este enlace (pincha aquí).

Supermercados

Unimarc : Puedes encontrar el horario de apertura de tu supermercado Unimarc más cercano en el siguiente link (pincha aquí).

: Puedes encontrar el horario de apertura de tu supermercado Unimarc más cercano en el siguiente link (pincha aquí). Jumbo : Busca por región y comuna el horario de los supermercados Jumbo en este enlace (pincha aquí).

: Busca por región y comuna el horario de los supermercados Jumbo en este enlace (pincha aquí). Santa Isabel : Puedes encontrar el horario del Santa Isabel más cercano a tu hogar en el buscador de este supermercado (pincha aquí).

: Puedes encontrar el horario del Santa Isabel más cercano a tu hogar en el buscador de este supermercado (pincha aquí). Tottus : El supermercado de Falabella tiene habilitada la siguiente página (pincha aquí) para ver los horarios de sus tiendas

: El supermercado de Falabella tiene habilitada la siguiente página (pincha aquí) para ver los horarios de sus tiendas Lider: Walmart Chile tiene un buscador donde puedes revisar los horarios de Lider, Express de Lider y Superbodega Acuenta (pincha aquí).

