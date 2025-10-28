28 oct. 2025 - 09:00 hrs.

El mes de octubre se despide con dos feriados consecutivos: el viernes 31 por el Día de las Iglesias Evangélicas y el sábado 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos, lo que sin duda permitirá disfrutar de un fin de semana largo.

Además, de acuerdo con el calendario, quedan otros cinco feriados antes de terminar 2025, de los cuales cuatro son irrenunciables.

¿Son feriados irrenunciables el 31 de octubre y el 1 de noviembre?

No, el 31 de octubre y 1 de noviembre no son irrenunciables, por lo que el comercio puede funcionar con normalidad o aplicar horarios especiales. Aun así, te recomendamos revisar los horarios de atención antes de salir.

¿Cuáles son los feriados irrenunciables?

De acuerdo con la Ley 19.973, los únicos feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores del comercio son:

1 de mayo : Día del Trabajador

: Día del Trabajador 18 y 19 de septiembre : Fiestas Patrias

: Fiestas Patrias 25 de diciembre : Navidad

: Navidad 1 de enero: Año Nuevo

Además, en 2025 se suman dos fechas por elecciones:

16 de noviembre : Elecciones Presidenciales y Parlamentarias

: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 14 de diciembre (por confirmar): Segunda vuelta presidencial

En días irrenunciables, el comercio debe cerrar, salvo excepciones como restaurantes y clubes; cines, espectáculos en vivo, discotecas y pubs; locales en aeropuertos; casinos y lugares de juego autorizados; estaciones de servicio; tiendas de conveniencia; farmacias de urgencia y farmacias en turno.

Revisa los feriados que quedan en 2025

Viernes 31 de octubre : Día de las Iglesias Evangélicas.

: Día de las Iglesias Evangélicas. Sábado 1 de noviembre : Día de Todos los Santos.

: Día de Todos los Santos. Domingo 16 de noviembre : Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (irrenunciable).

: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (irrenunciable). Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Domingo 14 de diciembre (por confirmar): Segunda vuelta presidencial (irrenunciable).

(por confirmar): Segunda vuelta presidencial (irrenunciable). Jueves 25 de diciembre : Navidad (irrenunciable).

: Navidad (irrenunciable). Jueves 1 de enero de 2026: Año Nuevo (irrenunciable).

Todo sobre Feriados