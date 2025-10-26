Fin de semana largo: ¿Qué días son feriados irrenunciables?

26 oct. 2025 - 19:00 hrs.

Esta última semana de octubre tendremos uno de los últimos fines de semana largo, puesto que el viernes 31 corresponde a un feriado.

En concreto, se trata del Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, que permitirá un día de descanso, además, el sábado 1 de noviembre, también es festivo, pues se conmemora el Día de Todos los Santos.

¿Qué días son feriados irrenunciables?

De los cuatro feriados que restan celebrar este 2025, solamente uno de ellos es considerado como irrenunciable y se trata del 25 de diciembre, día en que se celebra la Navidad.

En cuanto a este 31 de octubre y 1 de noviembre, son solamente feriados comunes, por lo que no todos podrían descansar en aquellos días.

Lo anterior, debido a que cuando se trata de feriados irrenunciables, solo algunos servicios pueden funcionar de manera normal, con sus respectivos horarios, según lo establezca el empleador.

Cuando es feriado irrenunciable, el comercio no está obligado a cerrar sus puertas y funcionará normalmente, lo que incluye a supermercados y malls, como así también cines, restaurantes, entre otros.

Todos los feriados que restan en 2025

De este modo, los 4 feriados que quedan para el 2025 son los siguientes:

Viernes, 31 de octubre - Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Sábado, 1 de noviembre - Día de Todos los Santos.

Lunes, 8 de diciembre - Inmaculada Concepción.

Jueves, 25 de diciembre - Navidad (Irrenunciable).

