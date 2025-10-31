Feriados 2025: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

31 oct. 2025 - 11:00 hrs.

Los chilenos están disfrutando de un fin de semana largo este viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, marcado por la celebración de dos feriados consecutivos. Este viernes se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas, mientras que el sábado corresponde al Día de Todos los Santos.

Aunque muchos aprovecharán para disfrutar de un viaje esperado o simplemente descansar, es importante considerar que ambos feriados no son irrenunciables, lo que significa que el comercio y los servicios pueden funcionar con horarios normales o implementar horarios especiales según corresponda.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

La buena noticia es que este no será el último fin de semana largo que disfrutarán los chilenos antes de acabar 2025. De acuerdo al calendario oficial, existe un próximo y último descanso XL que muchos están esperando con ansias.

El próximo fin de semana largo corresponde al lunes 8 de diciembre en celebración de la Inmaculada Concepción.

Al caer durante un día lunes, este feriado permite disfrutar de un largo descanso a partir del sábado 6 de diciembre y por hasta 3 días consecutivos (sábado, domingo y lunes).

Feriados restantes en 2025

Para que planifiques adecuadamente el cierre del año, aquí están todos los feriados que restan en 2025:

Viernes 31 de octubre : Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes Sábado 1 de noviembre : Día de Todos los Santos

: Día de Todos los Santos Domingo 16 de noviembre : Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (irrenunciable)

: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (irrenunciable) Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción

: Inmaculada Concepción Domingo 14 de diciembre (por confirmar): Segunda vuelta presidencial (irrenunciable)

(por confirmar): Segunda vuelta presidencial (irrenunciable) Jueves 25 de diciembre : Navidad (irrenunciable)

: Navidad (irrenunciable) Jueves 1 de enero de 2026: Año Nuevo (irrenunciable)

Todo sobre Feriados